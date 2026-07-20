VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio

Un piloto español sorprendió a un grupo de pasajeros argentinos durante un vuelo al hacerles creer que la 'Albiceleste' acababa de ganar la final del Mundial 2026.

Segundos después reveló que el campeón era España y el video del momento se volvió viral en redes sociales.

Lo que parecía ser un anuncio para celebrar terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas tras la final del Mundial entre España y Argentina. En un video que circula ampliamente en redes sociales, el comandante de un vuelo jugó con las emociones de decenas de pasajeros argentinos al comunicar, inicialmente, un resultado que no era cierto.

El momento provocó primero una explosión de alegría dentro del avión y, pocos segundos después, un silencio absoluto que desató miles de reacciones en internet.

¿Qué dijo el piloto español a los pasajeros argentinos?

A través del sistema de altavoces de la aeronave, el piloto tomó el micrófono para referirse al desenlace de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Me informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo, pero la final de un Mundial lamentablemente solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos, expresó.

El mensaje fue suficiente para que gran parte de los pasajeros interpretara que Argentina había conquistado una nueva Copa del Mundo.

De inmediato comenzaron los gritos, los aplausos y el tradicional "dale campeón, dale campeón", mientras varios ocupantes del avión celebraban convencidos de que la selección dirigida por Lionel Scaloni había derrotado a España.

¿Cómo reaccionaron cuando el piloto reveló el verdadero campeón?

Después de dejar que la celebración se prolongara durante varios segundos, el piloto sorprendió nuevamente a todos con el verdadero desenlace.

España es el campéon y ha ganado 1-0, anunció.

La reacción fue inmediata. El ambiente festivo desapareció por completo y el avión quedó en un llamativo silencio, mientras algunos pasajeros reaccionaron con incredulidad y rabia.

El video no tardó en viralizarse en plataformas como X, TikTok, Instagram y Facebook, donde acumula miles de reproducciones y comentarios.

Entre las reacciones más compartidas aparecieron mensajes como: "Esto es más cruel que haber estrellado el avión, "Smithers, traiga a ese piloto, voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo", reflejando el humor con el que muchos usuarios recibieron la escena.

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La grabación se convirtió en uno de los contenidos más comentados tras la consagración de España como campeona del Mundial 2026 y sigue acumulando reproducciones mientras divide opiniones entre quienes califican la broma como ingeniosa y quienes consideran que fue excesiva y de mal humor.