Salió a la luz la conversación que Messi tuvo con Cucurella cuando lo acusó de taparse la boca: VIDEO VIRAL
Lionel Messi le pidió al árbitro que revisara el VAR.
Nicolás Forero
04:36 p. m.
En la final del Mundial 2026, Enzo Fernández fue expulsado en el minuto 90+3 por doble amarilla.
Apenas el árbitro tomó la decisión, varios jugadores argentinos se acercaron para protestar y Marc Cucurella intentó entablar un diálogo con Lionel Messi.
Sin embargo, el '10' notó que el defensa español se llevó su mano a la boca y lo acusó para intentar que el juez mostrara otra tarjeta roja.
No obstante, finalmente, el VAR consideró que Marc Cucurella no tenía que ser sancionado y pudo seguir jugando sin problema.
Pero, ¿qué fue lo que se dijeron Messi y Cucurella en ese momento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Video: esto se dijeron Messi y Cucurella cuando se pidió una roja por taparse la boca
Después de la expulsión, Cucurella le realizó una pregunta a Messi, pero el '10' no le respondió, sino que pidió su expulsión.
La conversación fue así:
- Cucurella: ¿Y tú bien? *Llevándose la mano a la boca*
- Messi: Hey, hey, se tapó la boca.
- Cucurella: No, perdona, Leo. Hey, ha sido una pregunta.
- Messi: Él se tapó la boca.
- Cucurella: Le he hablado encima. No me jodas, tío. No, así no, tío, esto no es serio.
- Messi: que se fije el VAR.
En esta grabación se puede observar todo lo que sucedió:
¿Qué dijo Ferran Torres tras hacer el gol del título para España?
Después de que se decretó el final del partido, Ferran Torres habló con los medios y valoró su resiliencia.
"He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero, como he dicho antes, yo creo que el destino está escrito. Gracias a Dios que siempre me da esas fuerzas para seguir y él le da las cosas al que más se lo merece", aseguró el delantero.
Sus palabras exactas se pueden escuchar aquí: