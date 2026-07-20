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Salió a la luz la conversación que Messi tuvo con Cucurella cuando lo acusó de taparse la boca: VIDEO VIRAL

Lionel Messi le pidió al árbitro que revisara el VAR.

Foto: AFP.

Nicolás Forero

julio 20 de 2026
04:36 p. m.
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En la final del Mundial 2026, Enzo Fernández fue expulsado en el minuto 90+3 por doble amarilla.

Apenas el árbitro tomó la decisión, varios jugadores argentinos se acercaron para protestar y Marc Cucurella intentó entablar un diálogo con Lionel Messi.

Lionel Messi tomó INESPERADA decisión luego de perder la final del Mundial 2026
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Sin embargo, el '10' notó que el defensa español se llevó su mano a la boca y lo acusó para intentar que el juez mostrara otra tarjeta roja.

No obstante, finalmente, el VAR consideró que Marc Cucurella no tenía que ser sancionado y pudo seguir jugando sin problema.

Pero, ¿qué fue lo que se dijeron Messi y Cucurella en ese momento? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Video: esto se dijeron Messi y Cucurella cuando se pidió una roja por taparse la boca

Después de la expulsión, Cucurella le realizó una pregunta a Messi, pero el '10' no le respondió, sino que pidió su expulsión.

La conversación fue así:

  • Cucurella: ¿Y tú bien? *Llevándose la mano a la boca*
  • Messi: Hey, hey, se tapó la boca.
  • Cucurella: No, perdona, Leo. Hey, ha sido una pregunta.
  • Messi: Él se tapó la boca.
  • Cucurella: Le he hablado encima. No me jodas, tío. No, así no, tío, esto no es serio.
  • Messi: que se fije el VAR.

En esta grabación se puede observar todo lo que sucedió:

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"He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero, como he dicho antes, yo creo que el destino está escrito. Gracias a Dios que siempre me da esas fuerzas para seguir y él le da las cosas al que más se lo merece", aseguró el delantero.

Sus palabras exactas se pueden escuchar aquí:

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