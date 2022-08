Razón por la cual Esperanza Gómez ha rechazado la invitación del 'Tino' a su finca

Para nadie es un secreto que Esperanza Gómez es una de las celebridades más reconocidas a nivel internacional, motivo por el cual, la actriz de cine para adultos se ha convertido en centro de conversaciones en varias situaciones, teniendo en cuenta, la pelea que se ha generado durante las últimas semanas entre la actriz y las redes sociales.

Cansada de que le bajen contenido y el cierre de su cuenta personal, Esperanza Gómez emprendió acciones legales contra Instagram, pues la colombiana ya está cansada de las sanciones impuestas por Instagram, ya que, según la actriz de cine para adultos, su contenido no infringe las normas que tiene la plataforma de imágenes y video, pues para ella, no alcanza a hacer un contenido porno.

En la actualidad la tutela de la actriz ya se encuentra en la Corte Constitucional, quienes todavía no se ha pronunciado sobre la decisión final. Mientras el ente de justicia sigue estudiando el proceso judicial, Esperanza Gómez, vuelve a tomar protagonismo por el video donde explica las razones de su negativa a las invitaciones del Faustino Asprilla a su casa.

Razón por la que Esperanza Gómez le dice no al ‘Tino’

En medio de una entrevista, Esperanza Gómez dio a conocer las razones por las cuales se ha negado a las invitaciones de Faustino Asprilla, exjugador del fútbol colombiano y que ha tomado protagonismo por sus múltiples polémicas.

“A mí me llamó una persona que trabajaba en la radio, que él le ayudaba a conseguir chicas al Tino y él me invitó más de dos veces a la finca de Tino, donde estaban haciendo fiestas”, agregó la colombiana en una entrevista reseñada en el diario El Universal.

De igual forma, dio a conocer la posibilidad que tendría el Tino para compartir un rato agradable con la actriz de cine para adultos

“Nunca he sido de ir a ese tipo de fiestas. No porque no me pareciera atractivo el Tino, sino que creo que a veces que lo cogen a uno en situaciones que no es la correcta. Si un día me lo hubiese topado en un hotel, por ejemplo, donde yo estaba al mismo tiempo y hubiéramos hablado, y me hubiera dicho que me invitaba a su habitación, hubiera ido, nos tomamos un par de tragos y a lo mejor me hubiese acostado con él, pero siento que no era la situación”, agregó Esperanza Gómez.

