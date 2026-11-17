Rigoberto Urán informó sobre el grave accidente que sufrió Michelle Durango, esposa y madre de sus dos hijos, quien habría enfrentado una grave caída mientras se encontraba rodando junto al deportista.

Aunque no se sabe mayores detalles detrás de su caída, el también empresario compartió detalles de la evolución de la mujer, los primeros diagnósticos al llegar a la clínica y la recuperación que se encuentra teniendo.

¿Qué le pasó a la esposa de Rigo?

El accidente fue informado por el hombre en las horas más recientes, por medio de su cuenta oficial de Instagram. Según Urán, el hecho ocurrió en la semana del pasado 10 de noviembre y su proceso de recuperación ha sido satisfactorio al recibir atención médica especializada.

Rigoberto indicó que la mujer habría sufrido fracturas en su clavícula, costillas, vértebras, entre otras articulaciones de su cuerpo que se vieron comprometidas por el contundente golpe que recibió.

“Yo he tenido accidentes y mis sustos bien verracos montando en bicicleta. Pero el que viví estos días con Michelle (...) ay Dios mío. Casi se me sale el corazón. Tantas veces que Michy me acompañó a mí en la clínica y esta vez se nos invirtió la jugada. Me tocó acompañarla a ella”, aseguró.

Evolución de Michelle Durango

En las imágenes, compartidas por el famoso, se observa el instante en el que Durango es atendida por el cuerpo médico mientras se encuentra, al parecer, en estado de inconsciencia. Pese a las graves lesiones que sufrió, el ciclista manifestó que su esposa se encuentra mejorando con el paso de los días.

“Ya pasaron ocho días del accidente y, gracias a Dios, todo va super bien. Micky va mejorando cada día y véala acá, sonriendo otra vez”.

En el video también se logra observar el paso de Michelle en la clínica, las terapias que se encuentra recibiendo y el acompañamiento que su familia le ha dado durante su estancia en la clínica.