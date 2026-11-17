Un total de 156 celulares y 22 computadores fueron incautados en medio de una serie de operativos adelantados por las autoridades en diferentes sectores comerciales de Bogotá, como parte de las acciones para combatir el hurto y la comercialización ilegal de dispositivos electrónicos.

Encontraron celulares escondidos en el techo de un local en Bogotá

Las intervenciones dejaron al descubierto varias irregularidades en establecimientos dedicados a la compra y venta de equipos tecnológicos. Entre los hallazgos más particulares está el de un local en San Victorino, donde los uniformados encontraron un escondite en el techo que era utilizado para almacenar teléfonos celulares.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bogotá, los operativos también permitieron identificar dispositivos con reportes de hurto, equipos que habrían sido modificados y establecimientos que no pudieron demostrar la procedencia legal de los productos que comercializaban.

Como resultado de las jornadas, ocho establecimientos comerciales fueron sellados y 178 dispositivos quedaron a disposición de las autoridades.

Así escondían celulares en un establecimiento de San Victorino

Uno de los procedimientos se realizó en el sector de San Victorino, específicamente en establecimientos comerciales ubicados sobre la Calle 13, una zona reconocida por la venta de dispositivos electrónicos.

Durante la inspección de uno de los locales, los investigadores de la SIJIN descubrieron un espacio acondicionado en el techo para ocultar teléfonos celulares. Al revisar el lugar, encontraron 23 equipos escondidos, nueve de los cuales tenían reporte de hurto.

En otro establecimiento de la misma zona, las autoridades adelantaron una intervención tras recibir denuncias y realizar labores de seguimiento por la presunta comercialización de celulares de dudosa procedencia.

Aunque el local estaba solo cuando llegaron los uniformados, durante la inspección fueron retirados 15 dispositivos electrónicos que serán sometidos a verificaciones para establecer su origen. El establecimiento fue cerrado.

En total, las intervenciones realizadas en San Victorino dejaron 70 dispositivos electrónicos incautados.

Autoridades anunciaron nuevos controles en Bogotá

Las intervenciones hacen parte de la estrategia 'Lucha contra el crimen', contemplada en el Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia, con la que se busca afectar las economías ilegales y las redes dedicadas a la comercialización de elementos hurtados.

La Secretaría de Seguridad indicó que los operativos continuarán en diferentes puntos de Bogotá, con el propósito de identificar los establecimientos que reciben o venden dispositivos de origen ilegal y avanzar en las acciones contra las estructuras delincuenciales que se benefician de este negocio.