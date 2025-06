Estilista de la Toxi Costeña responde a las críticas y revela el costo de su look

Los internautas han viralizado rápidamente el nuevo cambio de look que la Toxi Costeña, finalista de La Casa de los Famosos Colombia 2025, se realizó durante los días más recientes. No obstante, dicho acontecimiento fue blanco de algunas críticas hacia el cambio y el estilista que ejecutó el trabajo.

El famoso empresario, conocido como “El rey de las extensiones” decidió tomarse sus redes sociales para aclarar una importante situación que se desencadenó a raíz del trabajo que le realizó a la famosa. Según sus palabras, compartidas por medio de las historias de su cuenta oficial en Instagram, empezó a recibir todo tipo de críticas tras haber atendido a la mujer.

De esta manera, Víctor Ocampo recalcó que a su negocio puede ir cualquier cliente que pague, de modo que, no tienen ningún inconveniente al haber atendido a la mujer, quien habría pagado cuatro millones de pesos colombianos por sus extensiones.

Yo no suelo leer comentarios pero varios dijeron que si yo seguía atendiendo a la tóxica no iban a volver a mi peluquería. A mi negocio es bienvenido todo aquel que pague y la Tóxica me pagó cuatro millones de pesos para que le pusiera extensiones… esto es una actividad económica, recalcó el hombre.