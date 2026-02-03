"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia

Con el inicio de un nuevo mes, Mhoni Vidente, a través de sus cartas, no solo ha analizado lo que podría ocurrir en el mundo del espectáculo, sino que también en el ámbito de la geopolítica.

Es así como, en una de sus más recientes jornadas de predicciones, volvió a hablar de las elecciones presidenciales que se aproximan en Colombia.

¿Qué fue exactamente lo que dijo la reconocida astróloga? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente predijo lo que podría pasar en las elecciones presidenciales de Colombia

De acuerdo con Mhoni Vidente, sus cartas han revelado que en Colombia podría volver a ganar un candidato de 'derecha'.

Sin embargo, la astróloga de origen cubano también indicó que todo parece que va a ser un veredicto bastante reñido.

"Colombia, que ahorita está en un proceso de elecciones para presidente, trae una fuerza de 'derecha', pero no tan definida", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Yo visualizo que en Colombia viene ganando la 'derecha', pero con un margen muy pequeño contra la 'izquierda'. La tendencia de Donald Trump sigue cautivando completamente a América Latina", añadió la astróloga.

Sus declaraciones exactas se pueden escuchar aquí:

¿Qué más había dicho Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Mhoni Vidente, en uno de sus análisis de febrero, ya había hablado sobre las elecciones presidenciales en Colombia y había advertido que se podrían presentar atentados.

Fue así como, tras esa premonición, les recomendó a todos los candidatos que reforzaran su seguridad y no dejaran ningún detalle a la deriva.

Es importante recordar que el 8 de marzo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para elegir el Congreso y las consultas interpartidistas, mientras que las votaciones para la primera vuelta presidencial serán el 31 de mayo.

Asimismo, en caso de que se requiera la segunda vuelta, esa jornada electoral será el 21 de junio.