CANAL RCN
Tendencias

"Lo visualizo": contundente predicción de Mhoni Vidente sobre Colombia

La reconocida astróloga volvió a hablar del país antes de las elecciones presidenciales. ¿Qué fue lo que dijo?

Foto: captura de pantalla del video y Freepik.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
03:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el inicio de un nuevo mes, Mhoni Vidente, a través de sus cartas, no solo ha analizado lo que podría ocurrir en el mundo del espectáculo, sino que también en el ámbito de la geopolítica.

Es así como, en una de sus más recientes jornadas de predicciones, volvió a hablar de las elecciones presidenciales que se aproximan en Colombia.

"Hay que tener precauciones": reconocida vidente le envió una contundente advertencia a Colombia
RELACIONADO

"Hay que tener precauciones": reconocida vidente le envió una contundente advertencia a Colombia

¿Qué fue exactamente lo que dijo la reconocida astróloga? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente predijo lo que podría pasar en las elecciones presidenciales de Colombia

De acuerdo con Mhoni Vidente, sus cartas han revelado que en Colombia podría volver a ganar un candidato de 'derecha'.

Sin embargo, la astróloga de origen cubano también indicó que todo parece que va a ser un veredicto bastante reñido.

"Colombia, que ahorita está en un proceso de elecciones para presidente, trae una fuerza de 'derecha', pero no tan definida", comenzó afirmando Mhoni Vidente.

"Yo visualizo que en Colombia viene ganando la 'derecha', pero con un margen muy pequeño contra la 'izquierda'. La tendencia de Donald Trump sigue cautivando completamente a América Latina", añadió la astróloga.

Sus declaraciones exactas se pueden escuchar aquí:

¿Qué más había dicho Mhoni Vidente sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Mhoni Vidente, en uno de sus análisis de febrero, ya había hablado sobre las elecciones presidenciales en Colombia y había advertido que se podrían presentar atentados.

Fue así como, tras esa premonición, les recomendó a todos los candidatos que reforzaran su seguridad y no dejaran ningún detalle a la deriva.

"Está en alerta Colombia": Mhoni Vidente sorprendió con otra inesperada predicción
RELACIONADO

"Está en alerta Colombia": Mhoni Vidente sorprendió con otra inesperada predicción

Es importante recordar que el 8 de marzo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones para elegir el Congreso y las consultas interpartidistas, mientras que las votaciones para la primera vuelta presidencial serán el 31 de mayo.

Asimismo, en caso de que se requiera la segunda vuelta, esa jornada electoral será el 21 de junio.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

“Eres muy fuerte”: conmovedor mensaje de Lina Jiménez a su sobrina menor por su cumpleaños

Viral

Luisa Castro confesó su sueño de ser madre en medio de su relación con Westcol

La casa de los famosos

El ‘Jefe' de La Casa de los Famosos interviene en contundente polémica entre Juanda y Alexa

Otras Noticias

Animales

Video | Bombero perdió la vida intentando rescatar a un perrito que estaba en medio de la corriente de un río

No estaba de turno y aún así, intentó rescatar al animal, pero ambos desaparecieron en segundos.

FC Barcelona

🔴 Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO por el Canal RCN: fecha y hora de la revancha

Barcelona tendrá que realizar una hazaña frente al Atlético de Madrid si quiere avanzar a la final de la Copa del Rey. Prográmese para el juego.

Pensiones

Corte Suprema tomó drástica decisión con respecto a las pensiones de sobrevivientes en Colombia: esto se sabe

Medellín

Reabren autopista Medellín - Bogotá tras siete días de cierre por derrumbe: esto se sabe

Ibagué

Pacientes oncológicos remitidos a clínica en Ibagué aumentó cerca del 1.000% desde 2023