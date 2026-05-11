Estrenos musicales de noviembre: J Álvarez ft. Arelys Henao, Hamilton ft. Sech, Grupo Firme, Carlos Rivera y más

La primera semana de noviembre llega con importantes novedades para los seguidores de la música latina. Artistas de diferentes géneros presentan nuevas canciones y colaboraciones que van desde el reguetón y los ritmos afrocaribeños hasta la música popular colombiana y las propuestas románticas.

Entre los lanzamientos musicales de esta semana destacan Hamilton, Sech, Arelys Henao, J Álvarez, Grupo Firme, Carabin3 y Carlos Rivera. Los artistas apuestan por historias de amor, desamor y encuentros musicales que buscan conquistar al público en las plataformas digitales.

Hamilton y Sech presentan Arroz con Huevo, una colaboración con sonidos afrocaribeños

El cantante cartagenero Hamilton y el panameño Sech unieron sus voces en Arroz con Huevo, una canción que combina el afrobeats con una historia romántica y un ritmo pensado para bailar.

El sencillo habla de esos momentos en los que dos personas desean permanecer juntas y disfrutar de una conexión especial.

“Quédate otro ratico aquí, que cerquita se siente rico”, interpretan los artistas en uno de los fragmentos de la canción.

J Álvarez y Arelys Henao sorprenden con Cuando te perdí

Una de las colaboraciones más llamativas reúne al reguetonero puertorriqueño J Álvarez con la cantante colombiana Arelys Henao.

Ambos presentan Cuando te perdí, una canción que mezcla el reguetón con la música popular y cuenta la historia de una persona que comprende el valor de su pareja después de perderla.

La propuesta combina los sonidos urbanos con el sentimiento característico de las canciones de despecho.

El estreno llega mientras Arelys Henao continúa celebrando sus tres décadas de trayectoria musical. La artista tiene previsto presentarse en Medellín el próximo 7 de noviembre.

Por su parte, J Álvarez sigue explorando colaboraciones después del lanzamiento de su álbum El Dueño del Sistema Vol. 3.5.

Carabin3 presenta Europea, una canción inspirada en una mujer

El artista paisa Carabin3 continúa ampliando su repertorio con Europea, un sencillo inspirado en una mujer cuya apariencia le recordó a una modelo del continente europeo.

La canción fue compuesta por el propio cantante y gira alrededor de la atracción que puede despertar una persona.

El lanzamiento está acompañado de un videoclip grabado en un estudio, donde la propuesta visual busca destacar la protagonista y la historia detrás de la composición.

Este estreno llega después de versAAce, su colaboración con Anuel AA, que alcanzó el cuarto lugar entre las tendencias globales de YouTube, según la información promocional del artista.

Grupo Firme y El Esparza lanzan Cuando Yo Me Muera

El grupo mexicano presenta Cuando Yo Me Muera, una colaboración con el cantautor El Esparza que nació gracias a una dinámica en redes sociales.

Todo comenzó cuando Eduin Caz propuso grabar juntos si una publicación alcanzaba los 200.000 'me gusta'. Los seguidores superaron la cifra y la colaboración se hizo realidad.

La canción aborda la muerte desde una perspectiva diferente, imaginando una despedida acompañada de familiares, amigos, música y recuerdos.

Su video oficial fue estrenado el pasado 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos en México.

Carlos Rivera estrena versión acústica de Las Vidas Que Tú Quieras

Carlos Rivera también se suma a las novedades musicales con una interpretación acústica de Las Vidas Que Tú Quieras, canción incluida en su álbum ¡VIDA MÉXICO!.

Esta versión presenta una propuesta más íntima, donde la voz del cantante y la letra toman protagonismo.

El lanzamiento llega después de que el tema superara los 10 millones de reproducciones combinadas, según su equipo de prensa.

Además, el artista confirmó su regreso a Colombia en abril de 2027, con conciertos programados para el 15 de abril en el Movistar Arena de Bogotá y el 17 de abril en el Teatro Universidad de Medellín.

Luister La Voz presenta Calle Pública, una canción sobre el desamor

El cantante cartagenero Luister La Voz presenta Calle Pública, una canción inédita que forma parte de su EP Tu Terapia Favorita, un proyecto acústico con el que busca mostrar una faceta más íntima de su música.

El sencillo aborda el desamor y las emociones que aparecen después de una ruptura sentimental. A través de esta propuesta, el artista apuesta por un sonido más cercano que permite destacar las letras y las historias de sus canciones.

El lanzamiento del EP comenzó el 1 de noviembre con Vulnerable y continuará con Ozono, el 8 de noviembre, y Feliz Cumpleaños, el 12 de noviembre. Por su parte, Calle Pública fue estrenada el 4 de noviembre.