Gobierno reporta la muerte de alias Pincher en operaciones contra la estructura Jaime Martínez

Las Fuerzas Militares intensificaron este jueves las operaciones ofensivas contra la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc en zona rural de Timba, Valle del Cauca, en límites con el Cauca.

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En medio de los combates, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó en su cuenta de X la muerte de dos integrantes de ese grupo armado, entre ellos alias Pincher, señalado cabecilla de la columna móvil Ricardo Velásquez. Según el reporte del Ejército, en el operativo también falleció un soldado y dos personas más resultaron heridas.

Desde las primeras horas de la mañana se registraron enfrentamientos entre tropas del Ejército y miembros de la organización ilegal. De acuerdo con información preliminar, durante la ofensiva también se habrían presentado ataques con explosivos contra las unidades militares que permanecen desplegadas en el sector.

Operación militar en Timba

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que se trató de un “duro golpe” contra las estructuras de alias Iván Mordisco. Según explicó, las operaciones contaron con apoyo de artillería y de la Fuerza Aérea, lo que permitió dar de baja a dos integrantes de la organización criminal, incluido alias ‘Pincher’.

De acuerdo con el jefe de Estado, este presunto cabecilla era señalado de ordenar ataques con explosivos contra supermercados en Cali, participar en la quema de maquinaria de Incauca, cometer secuestros y dirigir atentados con drones contra instalaciones militares.

Además, advirtió que las autoridades mantendrán la ofensiva para “debilitar y desmantelar” las estructuras armadas ilegales que operan en la región.

Gobernadora destaca el resultado operativo

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, también reaccionó al operativo y aseguró que “por fin cayó” alias ‘Pincher’, a quien identificó como el cabecilla de la estructura Jaime Martínez que había reemplazado a alias ‘Mad Max’ y que llevaba cerca de dos meses y medio en esa posición.

La mandataria departamental señaló que el presunto jefe insurgente tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 18 años y habría desempeñado funciones relacionadas con el manejo financiero de la organización, las redes de apoyo y el cobro de extorsiones y secuestros.

Toro afirmó que el resultado es consecuencia de más de dos años de operaciones sostenidas en el área de Jamundí y destacó el trabajo conjunto del Ejército y la Policía para avanzar en el desmantelamiento de una estructura que, según dijo, ha generado graves afectaciones a la seguridad del departamento.

Entretanto, las operaciones militares continúan en la zona de Timba, donde el Ejército mantiene presencia para consolidar el control territorial y hacer frente a posibles acciones de los grupos armados ilegales.