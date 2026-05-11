Mal parqueados en Bogotá podrían recibir multas por videos ciudadanos: así funcionaría

Los conductores que acostumbran estacionar sus vehículos en lugares prohibidos en Bogotá podrían enfrentar nuevos controles.

El Concejo de la capital aprobó una iniciativa que permitiría utilizar fotografías y videos grabados por ciudadanos como pruebas para identificar infracciones de tránsito y aplicar posibles sanciones.

El proyecto de acuerdo, impulsado por el concejal Juan David Quintero, superó su segundo debate este jueves 5 de noviembre de 2026. Sin embargo, todavía necesita la sanción del alcalde Carlos Fernando Galán para convertirse en norma.

¿Cómo funcionarían las multas por videos ciudadanos en Bogotá?

La propuesta busca que cualquier ciudadano pueda denunciar desde su celular a conductores que incumplan las normas de tránsito.

Para lograrlo, la Secretaría Distrital de Movilidad deberá implementar una plataforma digital que permita cargar fotografías y videos de las infracciones.

Entre las conductas que podrían denunciarse están los vehículos estacionados en sitios prohibidos, carros que bloquean carriles, motocicletas que circulan por andenes y conductores que invaden ciclorrutas.

No obstante, enviar una fotografía no significará que el propietario del vehículo reciba automáticamente una multa. Las autoridades deberán revisar las pruebas y determinar si corresponde iniciar un proceso sancionatorio.

La iniciativa también contempla utilizar cámaras de seguridad de centros comerciales y otras entidades para identificar posibles infractores.

¿Cuándo comenzarán a funcionar las multas por videos ciudadanos?

Tras la aprobación del Concejo, el proyecto quedó pendiente de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán.

El concejal Juan David Quintero celebró el avance de la propuesta y aseguró:

"¡LO LOGRAMOS! El Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate nuestro proyecto para que cualquier ciudadano pueda denunciar, desde su celular, motos en andenes, vehículos mal parqueados y conductores que invaden ciclorrutas y espacio público".

Por ahora, no existe una fecha confirmada para implementar el nuevo sistema. La Secretaría de Movilidad deberá definir su funcionamiento una vez se cumplan los trámites correspondientes.

El objetivo es fortalecer los controles sobre el mal parqueo y recuperar espacios destinados a peatones y ciclistas en Bogotá.