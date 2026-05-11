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María Corina Machado y EE. UU. buscan que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia de Venezuela

La líder opositora expresó su respaldo al plan de Estados Unidos que busca convocar elecciones en un plazo de seis meses.

María Corina Machado apoya a EE. UU. para que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia de Venezuela
Foto: AFP

Yhonay Díaz

noviembre 05 de 2026
06:55 p. m.
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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado manifestó su respaldo a la propuesta de Estados Unidos para avanzar en una transición política en Venezuela, que contempla declarar vacante la presidencia y convocar elecciones en un plazo de seis meses.

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El pronunciamiento de Machado se produjo a través de una declaración dirigida a la Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid. En ella, la líder opositora avaló la hoja de ruta planteada por el Departamento de Estado del gobierno de Donald Trumo, que establece una serie de cambios institucionales antes de iniciar un nuevo proceso electoral.

Machado consideró que esta iniciativa puede representar un camino para superar la situación política que atraviesa el país y recuperar la institucionalidad democrática.

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EE. UU. busca que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia de Venezuela

La propuesta contempla que la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, declare vacante la Presidencia y convoque a elecciones dentro de los seis meses siguientes.

Para llegar a ese escenario, el plan establece primero la renovación del Tribunal Supremo de Justicia antes de finalizar 2026 y, posteriormente, la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

Frente al planteamiento de Estados Unidos, María Corina Machado dijo:

Ante la prolongada situación de facto que atraviesa nuestro país, avalamos este plan como vía razonable para avanzar hacia la plena recuperación del orden constitucional en Venezuela.

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La propuesta de EE. UU. y el papel de Delcy Rodríguez

El plan estadounidense plantea una serie de transformaciones en las instituciones venezolanas, con especial atención en los organismos judiciales y electorales.

La intención es establecer nuevas condiciones para organizar los comicios y avanzar hacia una transición política.

Delcy Rodríguez, quien ejerce el poder de manera interina bajo la presión de Washington desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de octubre de 2026, se ha referido a la posibilidad de celebrar elecciones.

Sin embargo, Rodríguez ha señalado que el proceso deberá ajustarse al mandato constitucional y contar con un árbitro electoral renovado; pero no ha establecido una fecha concreta para la realización de los comicios ni ha mencionado expresamente la propuesta de declarar vacante la presidencia.

El pronunciamiento de la dirigente opositora se produce en medio de sus esfuerzos por impulsar una transición democrática y promover la convocatoria de elecciones en Venezuela durante 2027.

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