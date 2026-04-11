Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron que fueron descartados los primeros cuatro casos sospechosos de ébola que permanecían bajo vigilancia epidemiológica en el país.

Los pacientes, dos del Valle del Cauca y dos del Huila, dieron negativo para el virus tras análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Referencia de Virología. En cambio, las pruebas confirmaron que los cuatro padecen malaria por Plasmodium falciparum.

Según las autoridades sanitarias, los resultados fueron obtenidos en menos de 30 horas después de la recepción de las muestras y se realizaron mediante pruebas RT-PCR bajo protocolos estandarizados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos y transferidos a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Cuatro casos continúan en seguimiento

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, actualmente se han identificado ocho casos sospechosos de ébola correspondientes a personas con antecedentes de viaje reciente a la República Democrática del Congo y que presentaron algún síntoma compatible con la enfermedad.

De estos, cuatro ya fueron descartados por laboratorio, mientras que los otros cuatro permanecen bajo monitoreo estricto y a la espera de resultados diagnósticos.

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El informe también señala que los ocho pacientes fueron diagnosticados con malaria. Entre los casos descartados se encuentra una persona que falleció el pasado 31 de octubre a causa de malaria cerebral.

Los siete pacientes restantes reciben atención médica y continúan bajo seguimiento clínico. Asimismo, las autoridades han realizado rastreo a 154 contactos relacionados con los casos sospechosos.

Autoridades mantienen vigilancia reforzada

Los casos que continúan en investigación han sido reportados en Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca, Huila y Bogotá. Las entidades territoriales activaron los protocolos de vigilancia establecidos por el Ministerio de Salud y el INS para atender este evento de interés en salud pública.

El Gobierno Nacional destacó la capacidad técnica del país para responder a este tipo de alertas sanitarias y aseguró que mantiene coordinación permanente con organismos internacionales como el CDC y la OPS/OMS.

Además, hizo un llamado a las personas que hayan viajado recientemente a la República Democrática del Congo para que informen oportunamente a los servicios de salud sobre su estado y antecedentes de viaje.