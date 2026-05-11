Shakira recibe importante nominación internacional: compite con Lady Gaga y Sia

Shakira continúa sumando reconocimientos a su trayectoria musical.

La cantante barranquillera fue incluida entre los nominados al Songwriters Hall of Fame 2027, una distinción que reconoce a los compositores que han dejado huella en la industria musical con canciones que han marcado diferentes generaciones.

El anuncio se conoció este jueves 5 de noviembre y ubica a la colombiana junto a reconocidos artistas internacionales como Lady Gaga, P!nk, Sia y Jack White. La nominación destaca especialmente su faceta como compositora, más allá de su éxito sobre los escenarios.

¿Por qué Shakira fue nominada al Songwriters Hall of Fame 2027?

La artista colombiana cuenta con un amplio repertorio de canciones que alcanzaron reconocimiento internacional y que siguen siendo escuchadas años después de sus lanzamientos.

Entre las composiciones destacadas por la organización aparecen Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, La Tortura e Inevitable, temas que reflejan su capacidad para conectar con públicos de diferentes países.

Shakira compite en la categoría de intérpretes-compositores, en la que también figuran Lady Gaga, Sia, P!nk, Ne-Yo y Boy George.

Por su parte, entre los nominados en la categoría de compositores aparecen Kandi Burruss, will.i.am, Dan Wilson y el dúo Stargate.

La organización reconoce tanto a quienes interpretan sus propias canciones como a los creadores de grandes éxitos para otros artistas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores del Songwriters Hall of Fame 2027?

El proceso de selección ya está en marcha. Los integrantes habilitados para votar tendrán plazo hasta el 14 de diciembre de 2026 para elegir un máximo de tres candidatos por categoría.

Los nuevos miembros serán anunciados a comienzos de 2027 y recibirán su reconocimiento durante una ceremonia especial en Nueva York.

Para ingresar al Salón de la Fama, los compositores deben contar con una trayectoria destacada y haber cumplido al menos 20 años desde el lanzamiento comercial de su primera canción.