CANAL RCN
Tendencias

Shakira recibe importante nominación internacional: compite con Lady Gaga y Sia

Shakira fue nominada al Songwriters Hall of Fame 2027 junto a Lady Gaga, Sia y P!nk. Conozca cuándo se elegirán los nuevos integrantes del Salón de la Fama.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
06:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Shakira continúa sumando reconocimientos a su trayectoria musical.

La cantante barranquillera fue incluida entre los nominados al Songwriters Hall of Fame 2027, una distinción que reconoce a los compositores que han dejado huella en la industria musical con canciones que han marcado diferentes generaciones.

¿Qué está ocurriendo con el padre de Shakira?: esto es lo que se sabe
RELACIONADO

¿Qué está ocurriendo con el padre de Shakira?: esto es lo que se sabe

El anuncio se conoció este jueves 5 de noviembre y ubica a la colombiana junto a reconocidos artistas internacionales como Lady Gaga, P!nk, Sia y Jack White. La nominación destaca especialmente su faceta como compositora, más allá de su éxito sobre los escenarios.

¿Por qué Shakira fue nominada al Songwriters Hall of Fame 2027?

La artista colombiana cuenta con un amplio repertorio de canciones que alcanzaron reconocimiento internacional y que siguen siendo escuchadas años después de sus lanzamientos.

Shakira anunció una importante decisión de último momento: ¿cuál fue?
RELACIONADO

Shakira anunció una importante decisión de último momento: ¿cuál fue?

Entre las composiciones destacadas por la organización aparecen Hips Don't Lie, Whenever, Wherever, La Tortura e Inevitable, temas que reflejan su capacidad para conectar con públicos de diferentes países.

Shakira compite en la categoría de intérpretes-compositores, en la que también figuran Lady Gaga, Sia, P!nk, Ne-Yo y Boy George.

Por su parte, entre los nominados en la categoría de compositores aparecen Kandi Burruss, will.i.am, Dan Wilson y el dúo Stargate.

La organización reconoce tanto a quienes interpretan sus propias canciones como a los creadores de grandes éxitos para otros artistas.

¿Cuándo se conocerán los ganadores del Songwriters Hall of Fame 2027?

El proceso de selección ya está en marcha. Los integrantes habilitados para votar tendrán plazo hasta el 14 de diciembre de 2026 para elegir un máximo de tres candidatos por categoría.

Los nuevos miembros serán anunciados a comienzos de 2027 y recibirán su reconocimiento durante una ceremonia especial en Nueva York.

Para ingresar al Salón de la Fama, los compositores deben contar con una trayectoria destacada y haber cumplido al menos 20 años desde el lanzamiento comercial de su primera canción.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Estrenos musicales de noviembre: J Álvarez ft. Arelys Henao, Hamilton ft. Sech, Grupo Firme, Carlos Rivera y más

Karol G

Karol G vivió momento de pánico durante su más reciente encuentro con fans en México

Información Institucional

Royi al Parque 2026 en Cali: programación, fechas y desfile de mascotas

Otras Noticias

Hugo Rodallega

Hugo Rodallega volverá a vestir la camiseta de la Selección Colombia: así lo confirmó la FCF

El delantero de 41 años hizo parte de la Selección Colombia entre 2005 y 2011 logrando el título del Sudamericano Sub-20, en el que además, fue goleador.

Valle del Cauca

Gobierno reporta la muerte de alias Pincher en operaciones contra la estructura Jaime Martínez

Las operaciones militares continúan en la zona de Timba, donde el Ejército mantiene presencia para consolidar el control territorial.

María Corina Machado

María Corina Machado y EE. UU. buscan que Delcy Rodríguez declare vacante la presidencia de Venezuela

Secretaria de Movilidad

Mal parqueados en Bogotá podrían recibir multas por videos ciudadanos: así funcionaría

Enfermedades

Minsalud e INS descartan ébola en los primeros cuatro casos sospechosos vigilados en Colombia