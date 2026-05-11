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Royi al Parque 2026 en Cali: programación, fechas y desfile de mascotas

Este 7 y 8 de noviembre, Cali se transformará en el epicentro del bienestar animal con Royi al Parque 2026.

Festival perros IA

Rafael Navas

noviembre 05 de 2026
05:19 p. m.
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Un evento basado en la temática "Soy Tu Héroe". Este festival reunirá actividades recreativas, una carrera solidaria, concursos de disfraces con premios y jornadas de adopción para toda la familia.

Qué es Royi al Parque 2026 y cuándo se realiza en Cali

Royi al Parque 2026 – Edición Soy Tu Héroe es un encuentro diseñado para reunir a la comunidad y generar conciencia sobre el cuidado de los animales. El evento tendrá lugar en las instalaciones de Verde Arena, en la ciudad de Cali. La programación se extenderá durante todo un fin de semana: el sábado 7 de noviembre abrirá sus puertas desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., mientras que el domingo 8 de noviembre la jornada comenzará más temprano, a partir de las 7:30 a. m., finalizando a las 6:00 p. m..

Actividades, deportes caninos y juegos donde las mascotas son protagonistas

A diferencia de otros espacios tradicionales donde los animales son simples espectadores, este festival está pensado para que humanos y mascotas participen de manera conjunta. Las familias podrán disfrutar de un amplio abanico de experiencias interactivas que estimularán las habilidades físicas y mentales de los perros.

Entre las dinámicas recreativas se destacan:

  • Piscinas de pelotas y de agua.
  • Circuitos de obstáculos y juegos de olfato.
  • Exhibiciones de disciplinas deportivas como agility y discdog.
  • Actividades enfocadas en el bienestar, como el doga y pilates con mascotas.

Además de la diversión, habrá espacios educativos dedicados a primeros auxilios, emociones caninas, recomendaciones de viaje y elaboración de juguetes para gatos y alimentos.

Así será la Carrera de la Solidaridad y el desfile de superhéroes

El domingo 8 de noviembre, desde las 7:30 a. m., se llevará a cabo la Carrera de la Solidaridad “Huellas que nos unen”, una actividad que busca promover el movimiento, la convivencia y la importancia de proteger a los animales.

Otro de los grandes atractivos será el Gran Desfile de Disfraces (Edición Superhéroes), donde los asistentes y sus peludos podrán lucir atuendos creativos inspirados en personajes heroicos. Este concurso entregará un gran premio de $1.000.000 a los mejores participantes. A esto se suma una exhibición especializada de perros de raza, la cual contará con el acompañamiento directo de la Corporación Club Canino del Valle.

Jornadas de adopción y donación: un compromiso con el bienestar animal

Más allá del entretenimiento, el corazón de este evento organizado por PET FESTIVAL es su alto componente social. Durante los dos días de feria, se habilitarán jornadas de adopción y espacios para recibir donaciones, conectando a familias responsables con animales en situación de vulnerabilidad que esperan una segunda oportunidad.

Bajo la premisa "Soy Tu Héroe", el festival busca transmitir que cualquier persona puede transformar la vida de un animal. Para complementar la experiencia, el recinto contará con zonas de descanso, emprendimientos, productos para mascotas, una zona dedicada exclusivamente a los gatos y opciones de gastronomía para todos los gustos.

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