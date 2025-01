Expareja de Epa Colombia no se guardó nada y arremetió contra ella tras su captura

Daneidy Barrera, conocida en las redes sociales como Epa Colombia, fue capturada en la noche del 27 de enero, en Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer y empresaria afirmó que agentes del CTI llegaron a las afueras de su peluquería y le informaron que tenían que trasladarla al bunker de la Fiscalía por el fallo de los daños que causó en las estaciones de Transmilenio.

"Yo iba saliendo para mi casa y me cogieron los del CTI para decirme que tengo una orden de captura. Yo les dije que me esperaran a que estuviera mi abogado, pero están acá afuera de mi peluquería", indicó entre lágrimas en la grabación.

Además, se conoció que, tras analizar los videos en los que quedaron comprobados los daños que realizó en las estaciones del sistema de transporte masivo de Bogotá, tendría que pagar cinco años y dos meses de prisión.

Y, una vez la captura se viralizó, Annie Espejo, la creadora de contenido que es expareja de Epa Colombia, se refirió al caso y manifestó que, aunque no le deseaba el mal, tampoco sentía pesar por la situación que estaba enfrentando.

Las declaraciones que Annie Espejo, expareja de Epa Colombia, realizó tras su captura

"Esta persona se convirtió en alguien chismosa y vengativa que le está haciendo daño a muchas personas con sus habladurías", afirmó Annie Espejo, expareja de Epa Colombia, en un video que posteó en su cuenta de Instagram.

"No le deseo el mal, no le deseo el bien tampoco. No siento pesar por esta persona porque le ha hecho mucho daño a algunas personas a través del tiempo y ha pasado por encima de muchas leyes", agregó.

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Annie Espejo?

Epa Colombia realizó una fuerte acusación contra Annie Espejo cuando terminó su relación. Según la empresaria, su expareja se adueñó de una cuenta de Instagram que le pertenecía y, adicionalmente, de un dinero que le correspondía por regalías.

Sin embargo, al momento de dar su versión, Annie Espejo siempre se ha defendido, indicado que nunca realizó lo que expuso Epa Colombia y que, según su punto de vista, lo único que hizo fue ayudarla.