Exparticipante de la Casa de los Famosos aseguró que se "está convirtiendo" en therian

En las últimas horas, la reconocida creadora de contenido y exintegrante del reality "La casa de los famosos Colombia", Sofía Avendaño, se ha convertido en el centro de la conversación digital.

La influenciadora reapareció en sus plataformas oficiales, específicamente a través de las historias de Instagram , para compartir una serie de imágenes sobre estado de salud y asegurar que se "está convrtiendo en therian, la moda popular que se está tomando las calles en estos días.

Esto fue lo que dijo la exparticipante sobre su cambio físico

En una imagen publicada en redes sociales, la exparticipante aseguró de manera irónica que se está convirtiendo en un therian, por sus cambios en la piel.

"Pregunta, ya que existen los tal therian, entonces yo me estoy convirtiendo, ya que estoy cambiando de piel. ¿Las serpientes también son therian?”, dijo.

Con estas palabras, la exparticipante del reality de RCN aclaró que su mención al proceso therian era una sátira sobre la viralidad de estos comportamientos en la red.

Aunque las lesiones en su cuerpo parecen ser reales —posiblemente causadas por alguna condición dermatológica temporal o exposición al sol—, su vinculación con una transformación animal fue puramente irónica.

¿Qué es el fenómeno Therian?

Para entender el contexto de las declaraciones de Avendaño, es necesario precisar qué significa ser un therian (o theriántropo). Esta subcultura, que ha ganado una visibilidad sin precedentes gracias a plataformas como TikTok y YouTube, agrupa a personas que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal no humano.

A diferencia de los "furries", que suelen enfocarse en el disfraz o el arte antropomórfico, los therians afirman identificarse internamente como una especie animal específica, ya sean lobos, gatos, aves o reptiles.

Muchos jóvenes que siguen esta tendencia practican los llamados "quadrobics" (ejercicios de agilidad en cuatro patas) para emular los movimientos de sus especies identificadas y buscan alcanzar un estado de conexión total con la naturaleza.