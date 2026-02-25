CANAL RCN
Participante de La Casa de los Famosos Colombia 2026 sufrió inesperado castigo: ¿cuál fue?

El castigo influirá en la placa de nominación de la semana que esta en curso. Estos son los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
10:19 a. m.
En la más reciente gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026, los participantes tuvieron que abastecerse nuevamente de comida.

Los encargados de ingresar a la alacena fueron Manuela Gómez y Juanda Caribe, que buscaron la manera de aprovechar sus puntos de manera inteligente.

Además, después de que los dos famosos eligieron qué comprar, Carla Giraldo, como habitualmente sucede, les explicó que tenían que decantarse por un sobre y que la indicación, fuera buena o mala, solo debía acatarla la persona que lo abriera.

Fue así como Manuela Gómez eligió el sobre y conoció que le toca asumir un castigo en la jornada de nominación. ¿Cuál es?

Este es el castigo que tendrá que afrontar Manuela Gómez en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Apenas Manuela Gómez leyó el sobre, se enteró de que comenzará la próxima nominación con cinco puntos negativos.

"La suerte está de tu lado. Se te suman cinco puntos en contra para la próxima nominación", decía exactamente el sobre que se encontraba en la alacena.

En consecuencia, Manuela Gómez aseguró que prácticamente ya se encuentra nominada, pero aceptó la dinámica del juego.

¿Cuándo será la próxima jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Como está estipulado en las reglas de La Casa de los Famosos Colombia 2026, las jornadas de nominación siempre se realizan los miércoles.

Es así como, en la gala principal de este 25 de febrero de 2026, se conocerá quiénes son los participantes que quedarán en riesgo de eliminación de cara al próximo domingo.

Recuerde que usted puede conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la transmisión que se emite durante las 24 horas en la App del Canal RCN o, también, sintonizando la señal principal después de la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.

 

