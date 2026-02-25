CANAL RCN
Exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia sufrió inesperado accidente: así se encuentra

El actor mostró alguna de sus heridas en sus redes sociales. ¿Se sabe qué sucedió?

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
10:58 a. m.
En las últimas horas, los seguidores de un reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia se preocuparon tras una publicación que él compartió.

Mediante una historia de Instagram, Juan Pablo Llano, el oriundo de Medellín que ha actuado en producciones como 'Las detectivas y el Víctor', 'El fantasma de Elena' y 'Francisco el matemático', mostró que sufrió un accidente y que contó con suerte.

¿Se sabe qué fue exactamente lo que ocurrió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Llano, el exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, en el accidente que sufrió?

En sus redes sociales, Juan Pablo Llano, que hizo parte de MasterChef Celebrity Colombia en el 2024 y llegó a las semifinales, subió una foto exhibiendo varios raspones en uno de sus brazos.

"No me mate de puro de buenas", escribió el reconocido actor junto a la imagen. Sin embargo, hasta el momento, no ha contado ni cuándo ni cómo fue el accidente.

¿Cuál es el estado de salud de Juan Pablo Llano, el reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia?

Luego de que Juan Pablo Llano publicó la foto mostrando sus raspones, también se dejó ver en un restaurante y en una presentación que su hija realizó en un teatro.

Es así como ha quedado claro que la situación no pasó a mayores y les ha dado un parte de tranquilidad a sus internautas.

No obstante, en medio de esa coyuntura, varios de los seguidores de Juan Pablo Llano le han pedido que se cuide y le han deseado una pronta recuperación en su brazo, mientras que otros le han solicitado que explique qué fue lo que sucedió o que aclare si todo se trató de un personaje que interpretará próximamente.

 

