Salió a la luz nuevo caso de paseo millonario tras salir de un bar en Bogotá: así lo contó la víctima

Todo ocurrió luego de abordar un taxi en la misma zona donde ocurrió el caso de Diana Ospina.

Noticias RCN

Valentina Bernal

febrero 25 de 2026
11:05 a. m.
El fenómeno de los paseos millonarios no es aislado. Solo el año pasado, entre los casos denunciados, se reportaron 19 que dejaron 22 víctimas.

Los hechos se presentan bajo distintas modalidades, pero con un patrón que se repite: personas que salen de establecimientos nocturnos, toman transporte y terminan siendo despojadas de su dinero.

Ahora, a pocos días de lo ocurrido con Diana Ospina, salió a la luz un nuevo caso en la misma zona.

"Me siento muy inseguro": víctima contó cómo cayó en las manos de esos delincuentes

La nueva víctima es un profesional que pidió reservar su identidad. En esta historia será identificado como “Luis”.

Me siento muy inseguro, la verdad. Pues muy triste decirlo, pero sí, no hay seguridad, casi, ya no hay control de nada.

Según relató, todo ocurrió el 31 de enero en la madrugada cuando tras salir de un establecimiento de rumba, decidió tomar un taxi en la calle.

Salgo de un establecimiento de rumba, cojo un taxi en la calle, abordo el taxi y el taxista me rapa mi celular, me tira no sé dónde, ya era la madrugada.

Delincuentes le lograron saquear $30 millones de sus cuentas

De acuerdo con su denuncia, después de quedarse sin su teléfono comenzaron a registrarse movimientos en sus cuentas bancarias.

Hacen una serie de movimientos en mi cuenta, créditos hipotecarios, créditos rotativos, sacan plata, mueven las tarjetas de crédito.

El monto total del desfalco asciende a cerca de 30 millones de pesos. Las transacciones, solicitudes de crédito y movimientos con tarjetas quedaron registrados en sus productos financieros.

De momento, la denuncia ya reposa en la Fiscalía General de la Nación y hasta el momento no se registran personas vinculadas formalmente a este hecho.

