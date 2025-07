Exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia denuncia el robo de su contenido

Los colombianos han estado al tanto de lo que ocurre con cada uno de los exparticipantes del exitoso reality del Canal RCN. De esta manera, sus nombres se han tomado las diferentes redes sociales con cada uno de los acontecimientos que suelen compartir en estas plataformas.

No obstante, en una reciente ocasión, una de las famosas tomó un espacio en internet para hacer una importante denuncia sobre el uso de sus contenidos públicos.

Melissa Gate ha hecho un importante llamado, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, en el que alertó a sus más fieles fanáticos sobre la creación de diferentes perfiles falsos que han utilizado, de manera ilegal, sus contenidos en redes para suplantar su identidad.

Por esto, la antioqueña manifestó su preocupación, pues a parte de suplantar su cuenta principal, también estarían solicitando sumas de dinero a los internautas, en su nombre. Fue así como la finalista de La Casa de los Famosos Colombia invitó a su comunidad de seguidores a tener precaución sobre las cuentas fraudulentas que las personas sigan en redes como TikTok, Instagram, entre otras.

Así mismo, la mujer les envió un contundente mensaje con el que dejó en claro su rechazo ante las actividades que se quieren realizar en su nombre. Aunque no descartó la posibilidad de que fanáticos le quieran envíar dinero, manifestó que ella no ha hecho dicha solicitud en ningún instante.

Ahora anda un video mío en el que supuestamente les pido dinero… yo no les he pedido nada.. la cuenta es mía pero el mensaje no lo puse yo así que tengan mucho cuidado, señaló la mujer.