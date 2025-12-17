CANAL RCN
Tendencias

Artista que competía con Maluma y J Balvin ahora pide trabajo como domiciliario en Medellín

El artista habló sin filtros sobre su situación económica actual y explicó por qué decidió hacer domicilios sin abandonar su carrera musical.

Artista ahora hace domicilios en Medellín
FOTO: Freepik

Noticias RCN

diciembre 17 de 2025
02:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Riko ‘El Monumental’, cantante paisa con más de 15 años de trayectoria en el reguetón, atraviesa una etapa de cambios personales y laborales tras enfrentar una situación económica compleja.

Influencer fue víctima de paseo millonario en Bogotá: "Nos votaron en una calle"
RELACIONADO

Influencer fue víctima de paseo millonario en Bogotá: "Nos votaron en una calle"

Conocido por haber compartido escena con figuras como J Balvin o Maluma durante el auge del género urbano en Medellín, el artista decidió trabajar como domiciliario en la ciudad mientras continúa desarrollando su carrera musical.

De los escenarios al trabajo como domiciliario en Medellín

El cantante relató en sus redes sociales que tomó la decisión de ofrecer servicios de domicilios, diligencias y encargos en Medellín como una forma de mantenerse activo económicamente. En un video publicado recientemente, explicó que la situación “no ha sido fácil” y que los altibajos han marcado tanto su vida personal como su trayectoria profesional en la música.

Riko inició su camino artístico hace unos 15 años, cuando canciones como 'Me le pegué' y 'Déjala volar' lograron posicionarlo en emisoras y discotecas de Colombia. Su crecimiento coincidió con una generación de artistas que impulsó el reguetón y consolidó a Medellín como referente del género urbano, aunque con el paso del tiempo su visibilidad fue disminuyendo.

“El trabajo no es deshonra”: su mensaje y el respaldo del público

En su mensaje más reciente, Riko fue enfático en señalar que no renuncia a la música y que mantiene la motivación para seguir adelante. “Tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral de seguir camellando y seguir haciendo música”, expresó, subrayando que esta nueva etapa no significa el final de su carrera artística.

¿Carl Johnson de GTA en el concierto de J Balvin?: el viral formato que se tomó las redes sociales
RELACIONADO

¿Carl Johnson de GTA en el concierto de J Balvin?: el viral formato que se tomó las redes sociales

La publicación generó decenas de reacciones de apoyo por parte de seguidores y colegas del género urbano, quienes destacaron su actitud y respaldaron su decisión de trabajar como domiciliario. Comentarios como “el trabajo no es deshonra” y mensajes de aliento se replicaron tanto en Instagram como en TikTok.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

¡Evite ser víctima de robos en fin de año! Recomendaciones esenciales para protegerse

Viral

Influencer fue víctima de paseo millonario en Bogotá: "Nos votaron en una calle"

Lionel Messi

Messi jugó fútbol con elefantes durante su gira por la India y se robó todas las miradas: video

Otras Noticias

Dólar

¡Significativo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 17 de diciembre de 2025! Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 17 de diciembre de 2025.

Inseguridad en Bogotá

El emporio del Tren de Aragua: bares, discotecas y hasta un hotel donde torturaban y asesinaban en Bogotá

Las autoridades incautaron con extinción de dominio siete inmuebles del Tren de Aragua en Bogotá valuados en 8.000 millones de pesos

Cuidado personal

Así puede reducir el colesterol con estos ejercicios

Londres

Zulma Guzmán habría sido rescatada por las autoridades en un río de Londres: esto se sabe

Deportes Tolima

Lucas González y el momento que no se vio en TV: así rompió en llanto tras título de Junior