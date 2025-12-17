Artista que competía con Maluma y J Balvin ahora pide trabajo como domiciliario en Medellín

Riko ‘El Monumental’, cantante paisa con más de 15 años de trayectoria en el reguetón, atraviesa una etapa de cambios personales y laborales tras enfrentar una situación económica compleja.

Conocido por haber compartido escena con figuras como J Balvin o Maluma durante el auge del género urbano en Medellín, el artista decidió trabajar como domiciliario en la ciudad mientras continúa desarrollando su carrera musical.

De los escenarios al trabajo como domiciliario en Medellín

El cantante relató en sus redes sociales que tomó la decisión de ofrecer servicios de domicilios, diligencias y encargos en Medellín como una forma de mantenerse activo económicamente. En un video publicado recientemente, explicó que la situación “no ha sido fácil” y que los altibajos han marcado tanto su vida personal como su trayectoria profesional en la música.

Riko inició su camino artístico hace unos 15 años, cuando canciones como 'Me le pegué' y 'Déjala volar' lograron posicionarlo en emisoras y discotecas de Colombia. Su crecimiento coincidió con una generación de artistas que impulsó el reguetón y consolidó a Medellín como referente del género urbano, aunque con el paso del tiempo su visibilidad fue disminuyendo.

“El trabajo no es deshonra”: su mensaje y el respaldo del público

En su mensaje más reciente, Riko fue enfático en señalar que no renuncia a la música y que mantiene la motivación para seguir adelante. “Tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral de seguir camellando y seguir haciendo música”, expresó, subrayando que esta nueva etapa no significa el final de su carrera artística.

La publicación generó decenas de reacciones de apoyo por parte de seguidores y colegas del género urbano, quienes destacaron su actitud y respaldaron su decisión de trabajar como domiciliario. Comentarios como “el trabajo no es deshonra” y mensajes de aliento se replicaron tanto en Instagram como en TikTok.