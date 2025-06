¿Exparticipante de La Casa de los Famosos se casó? Se revelaron imágenes sorprendentes

Una de las participantes que más causó sensación tanto en La Casa de los Famosos All-Stars, como en La Casa de los Famosos Colombia 2025, generó múltiples especulaciones en las últimas horas.

Se trata de Manelyk González, que es conocida como la reina de los realitys y estuvo en La Casa de los Famosos Colombia 2025 tras un intercambio con Melissa Gate.

Durante su estadía en la 'casa más famosa de Colombia 2025', Manelyk González tuvo un pequeño cruce con Yina Calderón, pero finalmente lograron solucionarlo y quedaron como amigas.

Además, la influencer mexicana reconoció que quedó encantada con la calidad de las personas colombianas e, incluso, ha afirmado que quiere volver para compartir con algunos de los exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Sin embargo, en las últimas horas, su nombre no es viral por un viaje hacia el país cafetero, sino porque se filtraron algunas fotos de ella vestida de novia. ¿Se casó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Manelyk González, la exparticipante de La Casa de los Famosos, se casó con Caramelo Cruz?

Las secciones de entretenimiento de los medios de comunicación mexicanos revelaron unas fotos de Manelyk González vestida de novia, posando junto a Caramelo Cruz, y los seguidores no se demoraron en comenzar a hablar.

Además, posteriormente, se filtró un video de Manelyk hablando de su presunto matrimonio y las especulaciones siguieron aumentando.

"No sé cómo explicarles, cómo pasó, pero, chicas, me caso. No es como lo esperaba, fue muy rápido, pero es que cuando hay amor, hay amor. Punto", aseguró Manelyk González, la exparticipante de La Casa de los Famosos.

¿Cuál es la verdad detrás del supuesto matrimonio de Manelyk González?

Una vez las fotos de Manelyk y Caramelo se hicieron virales, los medios de comunicación de México aseguraron que no se habrían casado, sino que todo se trataría de una publicidad que le habrían realizado a un hotel.

Sin embargo, hasta el momento, Manelyk no ha vuelto a hablar de este suceso.