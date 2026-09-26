ExpoMotor Cali 2026: Zeekr presenta sus carros eléctricos

En el marco de ExpoMotor 2026, la reconocida marca Zeekr irrumpe en el mercado vallecaucano con una impresionante oferta de vehículos 100% eléctricos, redefiniendo el lujo y la eficiencia en una región que apuesta fuertemente por las energías limpias.

La resiliencia de Cali impulsa el mercado automotor

A pesar de los desafíos generados por el fuerte sismo ocurrido el 10 de agosto, la capital del Valle del Cauca avanza con gran firmeza en su proceso de recuperación. Esta notable resiliencia se evidencia en el dinamismo económico y social que mantiene a la ciudad como un epicentro estratégico para el comercio en el suroccidente colombiano. La realización de eventos masivos confirma que la región sigue adelante, transformando las dificultades en un motor para impulsar nuevas oportunidades e industrias.

Cifras récord: Cali se consolida en movilidad sostenible

La adopción de tecnologías limpias ya no es el futuro, sino el presente indiscutible de la región. De acuerdo con las cifras oficiales de Andemos, hasta agosto Cali se posicionó como la tercera ciudad del país con mayores ventas de vehículos eléctricos e híbridos. Los números son reveladores: se comercializaron más de 7.800 unidades en solo siete meses, marcando un espectacular incremento del 93,02% en comparación con los 4.086 vehículos vendidos en el mismo periodo durante 2025.

Lo más destacable es que estas alternativas ecológicas representan el 53,4% de las 14.763 ventas totales de automotores registradas en la capital vallecaucana hasta el mes pasado. Este panorama refleja la clara preferencia de los consumidores locales por adquirir soluciones que sean completamente amigables con el medio ambiente.

ExpoMotor 2026: El escenario estratégico para Zeekr

En respuesta a este creciente interés por la sostenibilidad, el Centro de Eventos Valle del Pacífico recibe ExpoMotor 2026, una importante feria organizada por Fenalco Valle del Cauca que reúne a más de 50 marcas del sector automotor. El evento, que tiene lugar del 24 al 27 de septiembre bajo el lema ‘Juntos movemos a Cali’, es la plataforma perfecta para que Zeekr despliegue su exclusivo catálogo de vehículos 100% eléctricos.

La marca, perteneciente al Grupo Geely y representada en Colombia por Astara, busca afianzar su compromiso con el mercado local. Según José Luis Porras, Brand Manager de Zeekr en el país, participar en este encuentro permite acercar su visión tecnológica a una zona líder en la adopción de energías limpias y apoyar de primera mano el evidente espíritu de progreso del suroccidente colombiano.

Los revolucionarios modelos de Zeekr disponibles en Colombia

Durante ExpoMotor 2026, los visitantes tienen la oportunidad de experimentar el lujo, diseño y la innovación tecnológica de los modelos que Zeekr ofrece actualmente en el mercado nacional. Su destacado portafolio incluye:

Zeekr X: Un SUV de tamaño compacto y diseño vanguardista, caracterizado por su agilidad y concebido idealmente para la vida urbana.

Zeekr 001: Un sofisticado modelo Shooting Brake que destaca por combinar un diseño de lujo, un rendimiento deportivo excepcional y una autonomía sobresaliente.

Zeekr 7X: Un SUV familiar sumamente espacioso que prioriza la seguridad avanzada, el confort y la tecnología de punta para garantizar los mejores viajes largos.

Para complementar estos grandes lanzamientos, el stand de la marca, ubicado por segundo año consecutivo en la zona exterior, ofrecerá experiencias, sorpresas exclusivas y pruebas de manejo, consolidando a la movilidad sostenible como la gran protagonista del futuro sobre ruedas.