¿Qué síntomas sienten quienes creen que les hicieron brujería?

Dolores de cabeza, insomnio, cansancio, palpitaciones, mareos o malestar estomacal son algunos de los síntomas que ciertas personas relacionan con la idea de haber sido víctimas de brujería. Sin embargo, la medicina no reconoce estos signos como una forma de comprobar que alguien haya sido objeto de prácticas sobrenaturales.

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Las molestias pueden ser completamente reales y tener diferentes explicaciones relacionadas con el estrés, la ansiedad, el sueño u otras condiciones de salud.

¿Qué síntomas se suelen relacionar con la brujería?

En diferentes culturas y comunidades existen creencias que atribuyen enfermedades o malestares a la brujería. La Organización Mundial de la Salud ha documentado cómo estas creencias pueden utilizarse para explicar problemas como enfermedades, discapacidad o incluso muertes.

Entre los síntomas que algunas personas suelen interpretar desde esta perspectiva están:

Dolor de cabeza frecuente.

Cansancio o sensación de agotamiento.

Dificultad para dormir o pesadillas.

Palpitaciones o aceleración del corazón.

Sudoración excesiva.

Mareos.

Temblor.

Sensación de falta de aire.

Náuseas o molestias abdominales.

Tensión y dolores musculares.

Estos síntomas existen y pueden generar un malestar importante, pero por sí solos no indican que una persona haya sido víctima de brujería.

De hecho, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos señala que el estrés y la ansiedad pueden producir síntomas físicos como dolores de cabeza o corporales, tensión, alteraciones del sueño, mareos, sudoración y sensación de falta de aire.

¿Por qué una persona puede sentir síntomas físicos cuando tiene miedo?

El cuerpo responde ante situaciones de estrés y preocupación. Cuando una persona permanece en estado de alerta, pueden aparecer cambios físicos relacionados con la activación del sistema nervioso.

La OMS explica que la ansiedad puede estar acompañada de tensión física, palpitaciones, sudoración, temblores, problemas para dormir y molestias abdominales.

Además, una preocupación intensa por la posibilidad de haber sido víctima de algún daño puede hacer que la persona preste mucha más atención a sus sensaciones corporales. Esto puede aumentar la percepción del malestar y alimentar todavía más la preocupación.

Eso no significa que los síntomas sean inventados. Las molestias físicas pueden ser reales incluso cuando su origen no es el que la persona inicialmente cree. La OMS también reconoce que el estrés emocional puede contribuir a síntomas físicos como dolor, náuseas, dificultad para respirar o palpitaciones.

¿Cómo saber si los síntomas tienen otra causa?

No existe un examen médico que determine que una persona “tiene brujería”. Por eso, ante síntomas nuevos, intensos o persistentes, lo recomendable es buscar una explicación médica antes de atribuirlos a una causa sobrenatural.

Un profesional puede evaluar cuándo comenzaron las molestias, con qué frecuencia aparecen y si existe alguna enfermedad, medicamento, alteración del sueño, estrés u otra condición que pueda explicarlas.

Si además aparecen dolor en el pecho, dificultad importante para respirar, desmayo, confusión, síntomas neurológicos u otra manifestación intensa o repentina, se debe buscar atención médica.

Las creencias culturales o espirituales pueden formar parte de la manera en que una persona interpreta lo que está viviendo. Sin embargo, los síntomas físicos merecen una evaluación de salud, especialmente cuando persisten o afectan la vida cotidiana.