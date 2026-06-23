Expopet 2026: el gran encuentro de las familias interespecie

Del 13 al 17 de agosto, las familias interespecie descubrirán lo último en bienestar y alimentación, mientras apoyan a marcas colombianas que están revolucionando la floreciente industria pet.

¿Qué novedades trae Expopet 2026 para las mascotas?

La consolidación de los animales de compañía como miembros fundamentales del hogar ha transformado por completo el mercado. En respuesta a esta tendencia, Expopet 2026 abre sus puertas en Corferias, proyectándose como la principal vitrina de la industria pet en Colombia.

Durante esta nueva edición, el evento congregará a más de 200 expositores que presentarán propuestas innovadoras en áreas clave como el bienestar, la alimentación balanceada, la salud veterinaria y los accesorios de última tendencia. El espacio no solo está diseñado para el entretenimiento, sino que se ha convertido en una plataforma crucial de networking y crecimiento para los profesionales del sector, combinando una nutrida agenda académica con actividades diseñadas para el disfrute de las llamadas familias interespecie.

Historias de éxito: marcas colombianas que brillan en la industria pet

Más allá del entretenimiento, Expopet se ha posicionado como el motor económico de muchos emprendedores. Las cifras lo demuestran: algunas marcas participantes han reportado incrementos en sus ventas de hasta el 80% gracias a la visibilidad que otorga la feria.

Carlos Ruíz, jefe de proyecto de Corferias, destaca la importancia de este impacto:

Para nosotros es gratificante contribuir al crecimiento de empresarios que le apostaron a construir su camino en este sector; esto también nos permite medir nuestro alcance e impacto positivo como una ventana que les facilita conectar con las familias interespecie.

Dos ejemplos claros de este fenómeno son Perruanas y Maximal:

Perruanas: Nacida en agosto de 2023, esta marca especializada en ruanas para perros encontró en Expopet su mayor aliado. Tras tres participaciones consecutivas, lograron un crecimiento del 40% en su segundo año y un impresionante 80% en el tercero. Su representante, Luz Ángela Borda, señala que la feria les ha permitido no solo crecer económicamente, sino impulsar su labor social con fundaciones.

Nacida en agosto de 2023, esta marca especializada en ruanas para perros encontró en Expopet su mayor aliado. Tras tres participaciones consecutivas, lograron un crecimiento del 40% en su segundo año y un impresionante 80% en el tercero. Su representante, Luz Ángela Borda, señala que la feria les ha permitido no solo crecer económicamente, sino impulsar su labor social con fundaciones. Maximal: Dedicados a la ortopedia para perros y gatos, debutaron en 2025. El evento superó sus expectativas, permitiéndoles saltar del entorno digital a las tiendas físicas mediante alianzas estratégicas forjadas durante los días de exposición.

Fechas y agenda para las familias interespecie en Corferias

Si se pregunta cuándo podrá disfrutar de este evento, marque su calendario: del 13 al 17 de agosto de 2026, Corferias será el epicentro del mundo animal. Se espera la asistencia de más de 60.000 visitantes que buscan espacios adecuados y seguros para compartir con sus animales.

La agenda de este año incluye exhibiciones, charlas de expertos en comportamiento y salud animal, y zonas de esparcimiento diseñadas específicamente para fortalecer el vínculo entre los cuidadores y sus mascotas.

Recomendaciones y requisitos para asistir con su mascota

Para garantizar que la experiencia sea cómoda, segura y libre de estrés tanto para los animales como para los asistentes, la organización ha establecido un protocolo claro. Si planea asistir, tenga en cuenta estas normativas: