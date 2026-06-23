CANAL RCN
Economía

Dólar en Colombia se desploma este 23 de junio y marca mínimo de más de seis años

El dólar en Colombia registró una nueva caída este 23 de junio de 2026, ubicándose en niveles no vistos desde 2020. Este es el precio oficial y vea cómo se movió la divisa en el mercado.

Dólar en Colombia se desploma este 23 de junio y marca mínimo de más de seis años
Foto: Pixabay

Sebastián Montañez

junio 23 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia continúa sorprendiendo al mercado y este 23 de junio de 2026 volvió a registrar una fuerte caída.

¿Cómo se verá afectado el dólar y los mercados tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?
RELACIONADO

¿Cómo se verá afectado el dólar y los mercados tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?

La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.406,24, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.459,53. Con este comportamiento, la divisa se mantiene en niveles que no se observaban desde comienzos de 2020.

Durante las primeras horas de negociación se realizaron más de 1.230 transacciones por un valor cercano a los US$1.035 millones. Además, el dólar registró un precio mínimo de $3.385 y un máximo de $3.436, reflejando una jornada con importantes movimientos en el mercado cambiario.

Dólar en Colombia alcanza su nivel más bajo en más de seis años

La cotización oficial para este martes quedó en $3.406,14, una cifra que representa el nivel más bajo de la moneda estadounidense en Colombia desde el 24 de febrero de 2020.

Dólar en Colombia cae a nivel histórico este 22 de junio, tras elecciones presidenciales
RELACIONADO

Dólar en Colombia cae a nivel histórico este 22 de junio, tras elecciones presidenciales

El comportamiento también evidencia una tendencia bajista sostenida. Frente al día anterior, el dólar perdió $53,39, equivalente a una disminución del 1,54 %. En comparación con la semana pasada, la divisa cayó cerca de $70, mientras que frente al mismo periodo del mes anterior acumula una reducción superior a los $260.

Los datos también muestran una diferencia significativa frente al inicio de 2026. Desde enero, el dólar ha retrocedido más de $350, consolidando una de las caídas más pronunciadas de los últimos años.

¿Por qué es importante la caída del dólar?

Un dólar más barato suele generar efectos positivos en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, puede reducir costos de importación para empresas y aliviar el gasto de quienes compran productos o servicios cotizados en moneda extranjera.

Dólar en Colombia repuntó al cierre de este 18 de junio, pero sigue en niveles históricos bajos
RELACIONADO

Dólar en Colombia repuntó al cierre de este 18 de junio, pero sigue en niveles históricos bajos

Asimismo, beneficia a quienes tienen planeado viajar al exterior o realizar compras internacionales. Sin embargo, para sectores exportadores y para quienes reciben ingresos en dólares, una tasa de cambio más baja puede representar menores ganancias.

Por ahora, el mercado sigue atento a los factores internacionales y locales que han impulsado esta tendencia, mientras el dólar continúa alejándose de los niveles que registró durante los últimos años.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Confirman fecha del fin de las vacaciones de mitad de año: día que regresan a clases los colegios públicos de Bogotá

Dólar

¿Cómo se verá afectado el dólar y los mercados tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia?

Resultados lotería

SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 22 de junio de 2026

Otras Noticias

CNE

¿Ya son definitivos los resultados de la segunda vuelta? Esto explicó el presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral detalló las etapas del escrutinio, explicó cómo se tramitan las reclamaciones y aclaró por qué no se cuentan nuevamente voto por voto los sufragios del exterior.

Selección Colombia

¿Qué pasa si Colombia gana, empata o pierde ante Congo? Así quedaría en el Mundial 2026

La Selección Colombia enfrenta a Congo en una fecha clave del Mundial 2026. Conozca qué ocurre con la clasificación de la Tricolor si gana, empata o pierde en el Grupo K.

Ecuador

Ecuador y Estados Unidos firman acuerdo para reforzar seguridad en la frontera norte

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 23 de junio de 2026

Animales

Expertos recomiendan desparasitar a las mascotas cada mes en Colombia