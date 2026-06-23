Dólar en Colombia se desploma este 23 de junio y marca mínimo de más de seis años

El precio del dólar en Colombia continúa sorprendiendo al mercado y este 23 de junio de 2026 volvió a registrar una fuerte caída.

La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.406,24, ubicándose por debajo de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.459,53. Con este comportamiento, la divisa se mantiene en niveles que no se observaban desde comienzos de 2020.

Durante las primeras horas de negociación se realizaron más de 1.230 transacciones por un valor cercano a los US$1.035 millones. Además, el dólar registró un precio mínimo de $3.385 y un máximo de $3.436, reflejando una jornada con importantes movimientos en el mercado cambiario.

Dólar en Colombia alcanza su nivel más bajo en más de seis años

La cotización oficial para este martes quedó en $3.406,14, una cifra que representa el nivel más bajo de la moneda estadounidense en Colombia desde el 24 de febrero de 2020.

El comportamiento también evidencia una tendencia bajista sostenida. Frente al día anterior, el dólar perdió $53,39, equivalente a una disminución del 1,54 %. En comparación con la semana pasada, la divisa cayó cerca de $70, mientras que frente al mismo periodo del mes anterior acumula una reducción superior a los $260.

Los datos también muestran una diferencia significativa frente al inicio de 2026. Desde enero, el dólar ha retrocedido más de $350, consolidando una de las caídas más pronunciadas de los últimos años.

¿Por qué es importante la caída del dólar?

Un dólar más barato suele generar efectos positivos en distintos sectores de la economía. Por ejemplo, puede reducir costos de importación para empresas y aliviar el gasto de quienes compran productos o servicios cotizados en moneda extranjera.

Asimismo, beneficia a quienes tienen planeado viajar al exterior o realizar compras internacionales. Sin embargo, para sectores exportadores y para quienes reciben ingresos en dólares, una tasa de cambio más baja puede representar menores ganancias.

Por ahora, el mercado sigue atento a los factores internacionales y locales que han impulsado esta tendencia, mientras el dólar continúa alejándose de los niveles que registró durante los últimos años.