Expertos recomiendan desparasitar a las mascotas cada mes en Colombia

La Universidad de Antioquia y Boehringer Ingelheim Colombia hicieron un estudio para evidenciar la importancia de desparasitar mensualmente a las mascotas como forma de cuidar el hogar.

Esta investigación se desarrolló en siete ciudades y el principal gran resultado es que seis de cada 10 parques en el país tienen parásitos. En consecuencia, representan un peligro para las mascotas cuando salen a pasear.

¿Cuántos parásitos se encuentran en los parques?

A nivel detallado, en el 58.3 % de los parques, se encontraron nemátodos gastrointestinales con potencial zoonótico; es decir, una amenaza para los animales. Además, más de un tercio de las muestras fecales tenían parásitos intestinales.

Teniendo en cuenta esto, la desparasitación entra en la conversación como el método de prevención ante cualquier posible afectación para los animales en este asunto. Entonces, se estima que el día 4 de cada mes puede ser una forma, a la hora de no pasar desapercibida esta obligación.

Un dato importante es que los parásitos intestinales son diferentes a las enfermedades comunes, por el hecho que los síntomas son silenciosos y sin muchos indicios. No obstante, su desarrollo puede ser mortal.

¿Cómo es la supervivencia de los parásitos en entornos retadores?

A esto se le suma la capacidad de supervivencia de los microorganismos. El estudio, por ejemplo, mencionó al Toxocara spp., el cual se adapta en el piso durante meses o años, sin afectarle los cambios de temperatura o la humedad.

Esta problemática no solo perjudica a los animales. Si bien son los perjudicados directos, lo cierto es que conlleva efectos en los humanos.

Muestra de ello es que los investigadores encontraron que el 60 % de los agentes patógenos que provocan enfermedades en las personas son provenientes de animales. Asimismo, el 75 % de las enfermedades infecciosas tienen el mismo origen.

“La prevención y la desparasitación regular deben entenderse como una práctica de cuidado integral para todos los animales de compañía del hogar”, concluyeron los expertos.