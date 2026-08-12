Buscan Gestores del Orden en Bogotá: requisitos, salario y cómo postularse

Una nueva convocatoria laboral se abrió en Bogotá para quienes buscan empleo y quieren vincularse como Gestores del Orden. La Secretaría de Seguridad habilitó más de 1.000 plazas temporales, con un salario base de $2.763.139 mensuales y prestaciones de ley.

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La tercera convocatoria de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) comienza este miércoles 12 de agosto y estará abierta hasta el martes 18 de agosto.

La oferta está dirigida a empleos de los niveles asistencial, técnico y profesional. Los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y completar el proceso de inscripción dentro de las fechas previstas.

Actualmente, más de 600 Gestores del Orden ya desarrollan labores en diferentes sectores de Bogotá, principalmente en zonas priorizadas donde realizan acompañamiento a la comunidad y apoyan las acciones de convivencia y recuperación del espacio público.

¿Hasta cuándo se puede aplicar a las vacantes de empleo?

El periodo para inscribirse y postularse estará disponible entre el 12 y el 18 de agosto. Posteriormente, quienes avancen en el proceso deberán firmar el formato de autorización y aceptación de condiciones de la SDSCJ y cargar los documentos solicitados entre el 23 y el 25 de agosto.

La entidad publicará el listado de aspirantes admitidos y no admitidos el 4 de septiembre. A partir de ese momento continuarán las diferentes etapas de selección, entre ellas las pruebas de conocimientos, pruebas psicotécnicas, estudio de confiabilidad y exámenes médicos ocupacionales de preingreso.

Para la inscripción, los aspirantes deberán contar, entre otros documentos, con:

Fotocopia de la cédula.

Certificaciones académicas.

Certificaciones laborales con funciones específicas.

Certificados de cursos realizados, como primeros auxilios, herramientas ofimáticas o resolución de conflictos.

¿Cuánto gana un Gestor del Orden en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Bogotá, el salario base es de $2.763.139 mensuales.

A esta remuneración se pueden sumar recargos por trabajo dominical, festivo y nocturno, además de las prestaciones sociales establecidas por ley, como prima, cesantías, vacaciones y pensión. El ingreso final puede variar dependiendo de los turnos y las condiciones operativas.

Los Gestores del Orden no portan armas ni tienen funciones para imponer sanciones. Su trabajo está enfocado en la presencia en territorio, la prevención, la mediación de conflictos, la recuperación de espacios y el acompañamiento a las comunidades.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para quienes buscan ingresar temporalmente al servicio distrital. Los interesados deberán completar cada etapa dentro de los plazos establecidos por la Secretaría.