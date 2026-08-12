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Santa Fe va por jugador de Atlético Nacional: Eduardo Méndez buscará comprarlo

Santa Fe buscará comprar a uno de los jugadores que pertenece a Atlético Nacional. Eduardo Méndez confirmó que iniciará conversaciones para cerrar el negocio.

Santa Fe va por jugador de Atlético Nacional: Eduardo Méndez confirmó buscará comprarlo
Foto: Instagram de Santa Fe

Sebastián Montañez

agosto 12 de 2026
05:19 p. m.
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Independiente Santa Fe dio por terminado su mercado de fichajes para el segundo semestre de 2026, pero desde la dirigencia ya empiezan a tomar decisiones pensando en la continuidad de algunas piezas del plantel.

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Una de ellas tiene que ver directamente con Atlético Nacional, club dueño de los derechos deportivos de uno de los jugadores que viene destacándose con el equipo cardenal.

Santa Fe buscará comprar a Kilian Toscano

Se trata de Kilian Toscano, volante que llegó a Santa Fe en condición de préstamo procedente de Atlético Nacional y que con el paso de los partidos consiguió ganarse un lugar dentro del equipo.

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Su rendimiento convenció a la dirigencia. Eduardo Méndez, presidente del conjunto bogotano, confirmó en entrevista con ESPN que tiene la intención de hacer efectiva la opción de compra acordada por el futbolista.

"Haré el esfuerzo para comprarlo porque es un jugador que le aporta a la institución", aseguró Méndez.

Además, el directivo anticipó que los primeros movimientos para intentar cerrar la operación se producirán próximamente.

"En los próximos días hablaré con Nacional para hacer efectiva la opción", agregó el presidente de Santa Fe.

De esta manera, el cuadro cardenal buscará quedarse definitivamente con Toscano y deberá negociar las condiciones establecidas con Atlético Nacional.

Santa Fe cerró su mercado de fichajes

La decisión aparece después del cierre del periodo de inscripciones, que terminó el lunes 10 de agosto. Entre los últimos movimientos de Santa Fe estuvo el regreso del arquero Juan Daniel Espitia, quien se encontraba en Patriotas, y la inscripción del volante Ewil Murillo, quien finalmente no concretó su llegada al fútbol brasileño.

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Precisamente, el mediocampo es una de las posiciones con mayor competencia dentro de la nómina. Además de Toscano y Murillo, el equipo cuenta con Yílmar Velásquez, Daniel Torres y Jhojan Torres.

A pesar de esa competencia, Toscano logró consolidarse y ganarse la confianza del cuerpo técnico. Ahora su futuro dependerá de las conversaciones entre Santa Fe y Nacional, aunque Méndez dejó clara la intención del club bogotano: hacer el esfuerzo económico necesario para quedarse con el volante.

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