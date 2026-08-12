Presidente Abelardo de la Espriella declara emergencia económica y la creación de Fondo Milagro

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este miércoles que recurrirá al decreto de emergencia económica y a la creación de un Fondo Milagro para enfrentar la devastación causada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes en San José del Palmar, Chocó.

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El mandatario confirmó que la tragedia ha dejado 265 fallecidos, más de 53.000 damnificados, 3.494 heridos y 496 desaparecidos.

“Una tragedia como esta nos obliga definitivamente a tomar medidas excepcionales para enfrentar esta crisis generada por la naturaleza”, expresó el jefe de Estado, quien destacó que el apoyo internacional se canaliza a través de la oficina de la primera dama.

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Medidas tempranas para las familias afectadas

El presidente detalló que se implementarán pagos de servicios públicos, subsidios de arrendamiento y apoyos económicos para las familias más vulnerables. También se contemplan alivios tributarios y financieros, así como mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios golpeados por el sismo.

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“Es absolutamente necesario, fundamental y determinante agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas”, señaló De la Espriella, al explicar que el Fondo Milagro canalizará aportes nacionales e internacionales para reconstruir hospitales, centros educativos, viviendas, vías y aeropuertos.

Reconstrucción y reactivación económica

El mandatario reconoció que la emergencia llega en medio de “la crisis fiscal más compleja de toda la historia republicana”, con un alto nivel de endeudamiento y estrechez de recursos.

Sin embargo, aseguró que la declaratoria busca enviar un mensaje de compromiso con la atención prioritaria de las víctimas y la reconstrucción de los territorios.