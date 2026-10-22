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Reconocido actor fue atropellado por un vehículo: así fue el momento exacto

El actor sufrió una fractura y tuvo que ingresar al quirófano. Su pareja proporcionó detalles del procedimiento médico.

Foto: captura de pantalla del video de TLN Argentina.

Nicolás Forero

octubre 22 de 2026
08:19 a. m.
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El pasado lunes 19 de octubre de 2026, un reconocido actor de Argentina vivió un impactante momento de angustia.

Fabián Gianola, que es oriundo de Buenos Aires, tiene 63 años y ha participado en producciones como 'La familia Benvenuto' y 'La banda del Golden Rocket', fue atropellado por un vehículo.

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El hecho ocurrió en el barrio Saavedra, en la capital de Argentina, exactamente en la esquina de Melián y Deheza. Además, el actor sufrió una fractura en una de sus manos y tuvo que ingresar al quirófano.

Video: así fue el accidente en el que fue atropellado Fabián Gianola, el reconocido actor de Argentina

Sobre las 3:40 de la tarde del 19 de octubre (hora de Argentina), el actor Fabián Gianola se dispuso a cruzar una avenida del barrio Saavedra.

Sin embargo, cuando estaba llegando a la acera, un vehículo giró y alcanzó a arrollarlo.

"Estaba terminando de cruzar por la senda peatonal, me encontraba a un metro del cordón, y el auto me levantó por el aire. Por suerte caí con el brazo y no me golpeé la cabeza", relató el actor Fabián Gianola en TLN Argentina.

"Me fracturé el radio y tengo lesionados los ligamentos de la muñeca. Me di cuenta inmediatamente de que me había fracturado porque el brazo se me caía y tenía que sostenerlo. El conductor frenó, llamó a la asistencia y se quedó", añadió.

Fabián Gianola, el reconocido actor de Argentina, ya fue operado

En una historia de Instagram, Florencia Elizabeth, la pareja del actor Fabián Gianola, informó que ya pasó por el quirófano y que el procedimiento fue exitoso.

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"La operación de Fabián salió bien. A la noche le dan de alta y a casa a recuperarse. Gracias de corazón a todo el equipo médico del doctor Fernando Kairuz y a todos los que estuvieron pendientes y nos hicieron llegar su cariño", expresó.

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