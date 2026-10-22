Reconocido actor fue atropellado por un vehículo: así fue el momento exacto

El pasado lunes 19 de octubre de 2026, un reconocido actor de Argentina vivió un impactante momento de angustia.

Fabián Gianola, que es oriundo de Buenos Aires, tiene 63 años y ha participado en producciones como 'La familia Benvenuto' y 'La banda del Golden Rocket', fue atropellado por un vehículo.

El hecho ocurrió en el barrio Saavedra, en la capital de Argentina, exactamente en la esquina de Melián y Deheza. Además, el actor sufrió una fractura en una de sus manos y tuvo que ingresar al quirófano.

Video: así fue el accidente en el que fue atropellado Fabián Gianola, el reconocido actor de Argentina

Sobre las 3:40 de la tarde del 19 de octubre (hora de Argentina), el actor Fabián Gianola se dispuso a cruzar una avenida del barrio Saavedra.

Sin embargo, cuando estaba llegando a la acera, un vehículo giró y alcanzó a arrollarlo.

"Estaba terminando de cruzar por la senda peatonal, me encontraba a un metro del cordón, y el auto me levantó por el aire. Por suerte caí con el brazo y no me golpeé la cabeza", relató el actor Fabián Gianola en TLN Argentina.

"Me fracturé el radio y tengo lesionados los ligamentos de la muñeca. Me di cuenta inmediatamente de que me había fracturado porque el brazo se me caía y tenía que sostenerlo. El conductor frenó, llamó a la asistencia y se quedó", añadió.

Fabián Gianola, el reconocido actor de Argentina, ya fue operado

En una historia de Instagram, Florencia Elizabeth, la pareja del actor Fabián Gianola, informó que ya pasó por el quirófano y que el procedimiento fue exitoso.

"La operación de Fabián salió bien. A la noche le dan de alta y a casa a recuperarse. Gracias de corazón a todo el equipo médico del doctor Fernando Kairuz y a todos los que estuvieron pendientes y nos hicieron llegar su cariño", expresó.