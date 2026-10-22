Requisitos que debe cumplir un trabajador para reclamar salario y prestaciones a pesar de no firmar contrato

En el país, existe una falsa creencia de que la ausencia de un documento firmado exime a los empleadores de cumplir con sus obligaciones legales o invalida las reclamaciones económicas de los colaboradores.

No obstante, la justicia ha reiterado en múltiples fallos que la falta de formalidad escrita no elimina la existencia de una relación de trabajo, aunque sí traslada una carga probatoria específica al demandante.

La legislación colombiana ampara a quienes prestan sus servicios en condiciones de subordinación, independientemente de si fueron vinculados mediante acuerdos verbales o bajo figuras como los contratos de prestación de servicios.

Sin embargo, para acceder al pago de acreencias como salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, la justicia exige el cumplimiento de criterios rigurosos de demostración dentro del proceso judicial.

Requisitos legales para reclamar salarios y prestaciones sin un contrato firmado

El Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando una persona natural presta un servicio personal a otra, sea natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación y a cambio de una remuneración, se presume la existencia de un contrato de trabajo.

Pese a esta protección legal, el solo hecho de alegar la prestación del servicio resultaría insuficiente para que un juez ordene liquidaciones o pagos retroactivos específicos.

La jurisprudencia de los tribunales superiores ha dejado claro que corresponde al trabajador acreditar los elementos cuantificables que permitan estructurar la condena económica contra el empleador.

Corresponde señalar la fecha exacta en la que inició la relación laboral y el día preciso en que esta finalizó. Sin el establecimiento de este lapso, resulta imposible calcular las prestaciones de ley, tales como primas de servicios, cesantías y vacaciones.

Es indispensable acreditar el valor cobrado regularmente como contraprestación por las labores desarrolladas, así como la periodicidad de dicho pago (quincenal o mensual).

Para el reclamo de trabajo suplementario, tales como horas extras, recargos nocturnos o dominicales y festivos, el trabajador debe fundamentar el desarrollo de la jornada laboral ejecutada día a día.

En los casos en que se pretenda el cobro de una indemnización por despido sin justa causa, la parte demandante debe demostrar las circunstancias en que se produjo la ruptura del vínculo laboral.

¿Qué medios son válidos en ausencia de documento escrito?

Ante la inexistencia de un contrato firmado, la práctica probatoria se traslada a la recopilación de evidencias cotidianas del desarrollo de la labor.

Entre las pruebas documentales y testimoniales más comunes que respaldan estas pretensiones ante la justicia laboral se encuentran varias.

Mensajes de texto, correos electrónicos y conversaciones en aplicaciones de mensajería (como WhatsApp) donde se evidencie el envío de instrucciones, asignación de tareas, fijación de turnos o reportes de gestión.

Extractos bancarios, comprobantes de transferencia, consignaciones o recibos de caja que den cuenta de la periodicidad y el monto del dinero percibido.

Planillas de asistencia, bitácoras de entrada y salida, carnés corporativos o listados de turnos programados por la empresa.

Testimonios de compañeros de trabajo, clientes, proveedores o terceros que puedan dar fe directa de las condiciones en que se prestaba el servicio, el cumplimiento de un horario y las órdenes impartidas por los superiores.

La fundamentación rigurosa de estos aspectos permite a los despachos judiciales declarar la existencia del contrato de trabajo y ordenar el pago correspondiente de las prestaciones adeudadas, garantizando la equidad en las relaciones laborales del país.