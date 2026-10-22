Madre de B-King está en UCI: su hija habló sobre su estado de salud

La familia de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, enfrenta una nueva preocupación por el estado de salud de Adriana Salazar, madre del cantante colombiano que murió en México en septiembre de 2025.

Su hija, Stefanía Agudelo, informó que su mamá sufrió un infarto agudo de miocardio y tuvo que ser trasladada a un centro médico en Medellín.

La noticia se conoció el miércoles 21 de octubre, cuando Stefanía compartió detalles de la emergencia a través de sus redes sociales. La joven explicó que viajó desde Miami hasta la capital antioqueña para acompañar a su madre, quien recibió atención médica de urgencia y fue sometida a un procedimiento cardíaco.

La situación ocurre en medio del duelo que Adriana Salazar y su familia han afrontado desde la muerte del artista. En los últimos meses, la madre del cantante ha hablado públicamente sobre las circunstancias en las que perdió a su hijo y su expectativa de que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

¿Quién es Adriana Salazar, la mamá de B-King?

Adriana Salazar es la madre de Bayron Sánchez Salazar, el cantante de música urbana conocido como B-King. El artista, oriundo de Medellín, desarrolló su carrera en el género urbano y viajó a México en septiembre de 2025 para cumplir compromisos musicales.

Después de la muerte de su hijo, Adriana ha concedido entrevistas en las que ha relatado el impacto de la noticia y las dificultades que ha enfrentado durante el proceso de duelo. También ha pedido que se esclarezcan las circunstancias del crimen y ha compartido públicamente sus interrogantes sobre lo sucedido.

¿Qué le pasó a la mamá de B-King y cómo avanza su recuperación?

Según explicó Stefanía Agudelo, su madre sufrió un infarto agudo de miocardio después de regresar del gimnasio. La joven relató que ambas habían hablado con normalidad y que, poco después, recibió una llamada de su tía para informarle que Adriana había ingresado a urgencias por la emergencia cardíaca.

De acuerdo con su testimonio, los médicos le realizaron un cateterismo cardíaco y le implantaron estents, dispositivos que ayudan a mantener abiertas las arterias coronarias.

La hija de Salazar explicó que su madre permanecía en cuidados intensivos y atravesaba un proceso de recuperación. También señaló que los médicos les indicaron que la atención oportuna había sido determinante, pues una demora de aproximadamente dos horas podría haber cambiado el desenlace de la emergencia.

En su mensaje, Stefanía agradeció las oraciones y las expresiones de apoyo recibidas durante esos días. Asimismo, reconoció que la recuperación representa un desafío para su madre, teniendo en cuenta el impacto emocional que ha significado la muerte de B-King.