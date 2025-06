Falleció un actor de Spider-Man a sus 96 años de edad: familia reveló detalles

Hay luto en el cine de Estados Unidos luego de que se confirmara la muerte del actor Jack Betts, recordado por uno de sus papeles en la saga de Spider-Man. También actuó en Batman y otras series de televisión.

Betts, de 96 años, falleció de manera tranquila mientras dormía en su casa ubicada en California. Así lo confirmó sobrino Dean Sullivan, indicando que el deceso se dio en la madrugada de este 19 de junio y que no tenía reportes graves recientes sobre su estado de salud.

¿Cuál fue el papel de Jack Betts en Spider-Man?

Uno de los roles más recordados de Betts fue su aparición en el live-action de Spider-Man del 2002 dirigida por Sam Raimi, en donde interpretó Henry Balkan, uno de los ejecutivos de Oscorp y miembro del comité que le comunican a Norman Osborn, personaje interpretado por Willem Dafoe.

"Estás fuera, Norman", es la frase recordada de este actor en una de las escenas icónicas de la película. Aunque fue una aparición breve, es revivida a lo largo de los años y fundamental en la trama que lleva a Osborn a convertirse en el Duende Verde.

Otros papeles de Jack Betts en el cine y la televisión

Betts formó una carrera que abarcó más de seis décadas en cine, televisión y teatro. Obtuvo un reconocimiento significativo por sus papeles en numerosas películas italianas de "Spaghetti Western", a menudo bajo el nombre de Hunt Powers.

Betts fue un rostro familiar en la televisión, apareciendo en varias telenovelas como General Hospital, One Life to Live, All My Children y The Young and the Restless. También hizo apariciones como invitado en programas populares como Friends, Seinfeld, Frasier, The Mentalist y Monk.

Para el público moderno, quizás sea más conocido por su papel de Henry Balkan, el presidente de la junta de Oscorp, en la película de Sam Raimi de 2002 Spider-Man. También tuvo pequeños papeles en películas como Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997) y Gods and Monsters (1998).