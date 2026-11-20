En la noche de este viernes 20 de noviembre se presentó un fuerte sismo de magnitud 6.7 con epicentro en Junín, según lo reportó el Instituto Geofísico de Perú. Según los primeros reportes, el sismo se habría sentido con gran fuerza en ciudades como Lima.

Fuerte sismo en Perú este viernes 20 de noviembre

El movimiento se registró a las 19H09 locales (00H09 GMT) y tuvo como epicentro 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín, unos 300 kilómetros al este de la capital Lima.

Tuvo una profundidad de 129 kilómetros, de acuerdo con las autoridades. Según el balance preliminar, no se han registrado daños personales ni materiales.

"El Ministerio del Ambiente (MINAM), por medio del Instituto Geofísico del Perú (IGP), invoca la población a mantener la calma, pues, en su calidad de institución responsable de la vigilancia de la actividad sísmica en el Perú, el IGP viene monitoreando, las 24 horas del día, cualquier evento sísmico a través del Centro Sismológico Nacional", aseguró el IGP.

¿Hay alerta de tsunami en Colombia?

Según indicó el Servicio Geológico Colombiano, no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico de Colombia tras el sismo de magnitud 6.7 en Ondores, Perú.

No obstante, usuarios en redes sociales ya han reportado la activación de las alarmas de emergencia en varios edificios en Bogotá.

Imágenes del fuerte sismo en Perú

Las primeras imágenes del fuerte sismo ya han empezado a aparecer en redes sociales. En uno de los clips se observa el instante en el que el movimiento es percibido por una periodista de una cadena de televisión nacional, quien, pese al movimiento, decide quedarse en el estudio para reportar la situación.