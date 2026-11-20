Cali ya se encuentra lista para recibir a Nicky Jam, quien llegará este sábado 21 de noviembre a la Sultana del Valle para ofrecer una de las noches más memorables del año con sus mejores éxitos musicales y una importante causa de responsabilidad social con las comunidades más vulnerables del Pacífico colombiano.

Nicky Jam llegará con su concierto a Cali

En el marco de su gira ‘Tamo Activo Tour’, Nicky Jam, intérprete de algunos éxitos como ‘El perdón’, ‘X’, ‘Hasta el amanecer’, ‘Travesuras’, ofrecerá un recorrido imperdible por los clásicos que han marcado generaciones y lo han consagrado como un referente indiscutible del género a nivel global.

Sin embargo, este concierto marcará un hito al trascender el formato de un evento musical tradicional para convertirse en una plataforma de transformación y esperanza.

Parte de los recursos recaudados, gracias a la alianza entre el empresario de Live Music y el propio Nicky Jam, serán destinados a la reconstrucción de escuelas para niños en Buenaventura. Con dicha iniciativa se quiere impactar positivamente a la educación y el bienestar de las comunidades más afectadas de Pacífico colombiano.

La cita será este sábado 21 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero en donde el show también contará con la participación de artistas como Juan Duque y Corridos del Rey, entre otros. Además, el artista confirmó que estará acompañado de cinco artistas sorpresa que se conocerán durante el concierto.

Información sobre el concierto de Nicky Jam en Cali

La apertura de puertas será a las 5:00 p. m. por lo que se recomienda llegar temprano para disfrutar de toda la programación y activaciones. El dress code del evento es Urban Black lo que quiere decir que se aceptará vestimenta urbana en tonos negros para sumarse a la estética oficial de la noche.

Los interesados en asistir todavía podrán hacerlo a través de la tiquetera oficial del evento que corresponde a Mundo Eventos.