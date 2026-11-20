La final de la Copa Sudamericana 2026 no solo convirtió a Barranquilla en el epicentro del fútbol. También puso a Cartagena en el radar turístico internacional, luego de recibir a miles de aficionados argentinos y brasileños que aprovecharon su visita a Colombia para conocer los principales atractivos de la ciudad antes del encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

Cartagena, la segunda casa de los turistas de Argentina y Brasil

La ciudad amurallada se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de los hinchas, quienes recorrieron el centro histórico, disfrutaron de sus playas y visitaron la zona insular.

Durante su estadía, los turistas también participaron en diferentes actividades para acompañar a sus equipos y vivir la fiesta del fútbol sudamericano.

Uno de los momentos más llamativos fue el banderazo de los seguidores de Boca Juniors en la emblemática Torre del Reloj.

El lugar se iluminó con los colores amarillo y azul del equipo argentino y reunió a numerosos aficionados que llegaron para expresar su apoyo antes de trasladarse a Barranquilla.

La experiencia turística dejó buenas impresiones entre los visitantes. “Ha valido la pena, sí, la verdad que unos días espectaculares.

Nos han dicho que era época de lluvia, la verdad que no sé si tuvimos suerte o no era época de lluvia, pero nada, hermoso Cartagena. Les recomiendo a los argentinos que vengan a Colombia y a Cartagena”, manifestó uno de los turistas.

Barranquilla también se prepara para recibir a los hinchas

Mientras Cartagena disfrutaba de la llegada de visitantes internacionales, Barranquilla se preparaba para estrenar la renovación del estadio Metropolitano, ahora denominado Supermetropolitano, escenario de la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

La transformación del recinto deportivo se completó en nueve meses e incluyó una ampliación de su capacidad a más de 65.000 espectadores, nuevas tribunas, gramilla híbrida, camerinos renovados y tecnología de videovigilancia.

Así, la final de la Copa Sudamericana se convirtió también en una oportunidad para proyectar a Cartagena como destino turístico y fortalecer su reconocimiento entre los viajeros argentinos y brasileños.