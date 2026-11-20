La Banda Marcial del Instituto Técnico Industrial (ITI) de Facatativá cumplió uno de los sueños más anhelados por agrupaciones musicales estudiantiles de Colombia: fue seleccionada para participar en el tradicional Desfile de las Rosas de Pasadena, California, considerado uno de los eventos de bandas más importantes del mundo.

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La noticia desató una ola de emoción entre estudiantes, exintegrantes y habitantes del municipio cundinamarqués, que ven en este logro el resultado de décadas de trabajo y tradición.

Con 41 años de historia, la banda se ha convertido en un símbolo de identidad para varias generaciones de facatativeños. Para muchos de sus integrantes, vestir el uniforme del ITI representa un legado familiar que ha pasado de padres a hijos e incluso entre diferentes miembros de una misma familia.

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Algunos jóvenes que ya culminaron sus estudios e incluso prestan servicio militar continúan vinculados a la agrupación cada vez que tienen la oportunidad, motivados por el amor a la música y al proyecto que marcó sus vidas.

Un desafío que exigió disciplina y excelencia

La invitación al desfile no llegó por casualidad. Durante meses, los integrantes de la banda llevaron a cabo intensas jornadas de ensayo y preparación, apoyados por coreógrafos y expertos locales, para presentar una propuesta capaz de competir a nivel internacional.

Como parte del proceso de selección, debieron demostrar su desempeño en diferentes modalidades, entre ellas el show de campo, el desfile en marcha y una compleja maniobra de giro en esquina, considerada uno de los momentos más exigentes de la evaluación debido a la gran cantidad de espectadores que congrega durante el evento en Estados Unidos.

Además, la agrupación elaboró un video de presentación en el que destacó no solo su calidad musical y artística, sino también la conexión con la identidad cultural de Facatativá, reconocida por su tradición floricultora. Con ese mensaje lograron conquistar al jurado del certamen.

Lágrimas y celebración tras la invitación oficial

La respuesta llegó de manera inesperada durante una reunión de la banda. En un video proyectado para los integrantes, los organizadores del Desfile de las Rosas anunciaron oficialmente la participación de Colombia en la edición de 2028 a través de la agrupación facatativeña.

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La noticia provocó aplausos, gritos y lágrimas entre estudiantes y directivos, quienes celebraron la oportunidad de representar al país en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo para las bandas marciales.

Tras conocer la invitación, la agrupación realizó su primera presentación pública, generando gran expectativa entre los habitantes del municipio. Para muchos, este logro confirma el reconocimiento nacional e internacional que ha alcanzado la banda y proyecta el nombre de Facatativá más allá de las fronteras colombianas.

Ahora, la cuenta regresiva ya comenzó. El próximo 1 de enero de 2028, los jóvenes músicos del Instituto Técnico Industrial desfilarán por las calles de Pasadena y buscarán convertir en realidad el sueño que durante generaciones acompañó a cientos de bandistas: tocar en uno de los escenarios más emblemáticos del planeta.