Una nueva polémica tiene en el ojo del huracán a la prensa mexicana al realizar varios cuestionamientos a la modelo Valentina Ferrer sobre el fin de su relación sentimental con J Balvin. En esta oportunidad, periodistas interceptaron a la mujer que llegó al país para cumplir con su agenda laboral.

El hecho ya ha generado fuertes comentarios en redes sociales donde fanáticos condenaron los cuestionamientos de la prensa y respaldaron las respuestas por parte de la mujer.

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¿Qué le pasó a Valentina Ferrer en México?

Pese a la confirmación de su relación sentimental con el artista, Valentina Ferrer no ha parado de cumplir con su apretada agenda laboral que la ha mantenido viajando por todo el mundo. La argentina, quien es embajadora de varias marcas internacionales, ha tenido la oportunidad de hacer presencia en varios eventos que han contado con la participación de prensa local.

Ahora, durante su más reciente visita al país mexicano, la mujer fue acechada por las cámaras desde su primer momento en el aeropuerto. Allí varios periodistas se encontraron con la famosa, quien recibió preguntas sobre su nueva faceta como madre soltera, sus proyectos laborales y la relación actual que sostiene con José Osorio.

Pese a que la mujer centró sus respuestas en su hijo Rio, los periodistas insistieron en realizar cuestionamientos como su preparación para volver a tener una relación sentimental, la importancia del amor propio, los límites del amor y los riesgos a los que estuvo "sometido" su autoestima.

Pese a que Valentina guardó silencio en aquel instante, finalmente la argentina terminó subiendo al automóvil que la estaba esperando a las afueras del aeropuerto.

Valentina Ferrer habló sobre J Balvin

Por otro lado, la modelo argentina rompió el silencio en días recientes al hablar abiertamente sobre su relación con J Balvin al afirmar que su vínculo es positivo al priorizar la crianza de su hijo. Además, durante una entrevista con Buen día, Colombia, la mujer aseguró su agradecimiento con el paisa por haberla convertido en madre.