Este es el jugador de Colombia que marcará gol vs. Portugal, según la inteligencia artificial

La Selección Colombia, a partir de las 6:30 de la tarde de este 27 de junio, enfrentará a la Selección de Portugal.

Este partido corresponde a la tercera fecha del grupo K de la Copa del Mundo 2026 y se llevará a cabo en el Estadio Miami.

En caso de que la 'tricolor' gane o empate, se quedará con la primera posición y, por lo tanto, la inteligencia artificial ha analizado el panorama.

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Este es el jugador de la Selección Colombia que le marcaría a Portugal en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

"Mi marcador sigue siendo 1-1, con gol de Luis Díaz para Colombia y un partido muy cerrado en el que el empate le bastaría a los de Néstor Lorenzo para terminar como líder del grupo K", planteó la inteligencia artificial.

"Mi pronóstico se basa en que Luis Díaz es el jugador colombiano más desequilibrante en el uno contra uno. Además, Portugal suele adelantar a sus laterales cuando domina la posesión, lo que puede dejar espacios ideales para su velocidad", añadió.

Así está la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

Por ahora, antes de que se dispute el partido definitivo del grupo K, la Selección Colombia es la líder de su grupo.

No obstante, Portugal la está siguiendo muy de cerca y el panorama es el siguiente:

Colombia: 6 puntos (+3). Portugal: 4 puntos (+5). República Democrática del Congo: 1 punto (-1). Uzbekistán: 0 puntos (-7).

En la segunda fecha, la Selección Colombia le ganó 1-0 a República Democrática del Congo con una anotación de Daniel Muñoz.

Mientras tanto, Portugal goleó 5-0 a Croacia con un doblete de Cristiano Ronaldo, un autogol de Nematov y dos goles más de Nuno Mendes y Rafael Leão.