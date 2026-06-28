Horóscopo de hoy: domingo 28 de junio de 2026
Este domingo 28 de junio, estará marcado por una energía de reflexión, equilibrio y preparación para los nuevos comienzos.
Noticias RCN
07:00 a. m.
La jornada también impulsa la intuición y la capacidad de observar con mayor claridad lo que realmente vale la pena conservar y aquello que conviene dejar atrás.
Más que un día para actuar con prisa, será una oportunidad para recuperar energías, ordenar prioridades y cerrar el fin de semana con una visión más optimista del futuro.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El domingo te invita a hacer una pausa antes de tomar una decisión importante. Durante los últimos días has actuado con rapidez, pero hoy descubrirás que observar con calma puede darte respuestas mucho más acertadas. Si tienes un proyecto personal, dedica tiempo a pulir los detalles.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Será un día ideal para disfrutar de los pequeños placeres como una buena comida, una caminata o una charla tranquila con quienes aprecias. La estabilidad emocional que buscas llegará cuando dejes de preocuparte por aquello que no depende de ti.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu curiosidad estará especialmente activa. Será una excelente jornada para leer, aprender algo nuevo o planear un viaje que vienes imaginando desde hace tiempo. Una idea que parecía lejana comenzará a tomar forma.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El Sol sigue iluminando tu signo y fortalece tu capacidad para renovar objetivos. Hoy sentirás que es momento de cerrar definitivamente un capítulo que ya cumplió su propósito. Un familiar podría darte una noticia que cambiará la dinámica de los próximos días.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La energía del domingo favorecerá las actividades recreativas y el contacto con personas que te inspiran. Será un excelente día para compartir sin pensar en obligaciones. En el amor, alguien valorará tu capacidad para escuchar más que para hablar.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Hoy sentirás satisfacción al ver cómo el esfuerzo de semanas anteriores comienza a dar resultados. Aprovecha el día para organizar tus ideas antes de iniciar una nueva semana. En la salud, pequeños cambios en la alimentación o el descanso empezarán a reflejarse positivamente.
Libra (23 septiembre – 22 de octubre)
Será una jornada marcada por la armonía. Tendrás facilidad para resolver diferencias familiares y crear un ambiente agradable donde quiera que estés. En el plano económico, evita comprometerte con gastos que no habías contemplado.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Una intuición muy clara te llevará a tomar una decisión acertada. Aunque otros no comprendan tu punto de vista al principio, el tiempo demostrará que elegiste el camino correcto. En el amor, la honestidad fortalecerá un vínculo que venía mostrando algunas dudas.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El deseo de descubrir nuevas experiencias marcará el ritmo del día. Un cambio de ambiente, por pequeño que sea, renovará tu motivación para comenzar la semana con optimismo. Podría surgir una invitación relacionada con un evento o reunión que terminará siendo muy provechosa.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Aunque normalmente prefieres tener todo bajo control, este domingo te demostrará que algunas de las mejores experiencias nacen cuando permites que las cosas fluyan. Una conversación con alguien cercano te ayudará a comprender una situación desde otro ángulo.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las ideas innovadoras aparecerán cuando menos lo esperes. Lleva contigo una libreta o utiliza tu teléfono para anotar cualquier ocurrencia, porque una de ellas podría convertirse en un proyecto importante. En las relaciones personales, alguien agradecerá tu capacidad para pensar diferente.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Será un día perfecto para cuidar tu bienestar emocional. Escuchar música, conectar con la naturaleza o dedicar tiempo a una afición recargará tu energía para los próximos días. En el aspecto financiero, evita dejar decisiones importantes a último momento.
Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.