Reacciones de famosos venezolanos tras captura de Nicolás Maduro: "Se nos hizo realidad"

En la madrugada de este 3 de enero no hubo espacio para el sueño en la comunidad artística venezolana. Tras el histórico anuncio de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de un desahogo colectivo.

Estrellas de la música, la actuación y el mundo digital, muchas de ellas en el exilio, utilizaron sus plataformas para amplificar un mensaje de esperanza que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas.

El despliegue militar en Caracas no solo movilizó tropas, sino que activó una red de solidaridad global liderada por las voces más reconocidas de la diáspora.

Lágrimas y oraciones: Las plegarias de Montaner y Marjorie de Sousa

Desde los primeros reportes de las detonaciones en la capital, figuras de la talla de Ricardo Montaner se mantuvieron en vigilia. El cantautor, radicado en Estados Unidos, emitió un emotivo mensaje pidiendo por la paz y el futuro del país: "Señor, permite que la paz reine y que tu misericordia guíe el futuro de todos", expresó.

Por su parte, la actriz Marjorie de Sousa compartió imágenes de los sucesos en tiempo real, pidiendo protección divina para sus compatriotas bajo el lema: "Arriba mi Venezuela".

Esta reacción en cadena refleja el sentir de un gremio que ha vivido de cerca las consecuencias de la crisis política y que hoy ve en la intervención de la administración de Donald Trump una oportunidad de retorno y reconstrucción nacional.

Euforia en las redes: Carlos Baute y Marko confirman el sentimiento nacional

El tono de celebración fue aún más enérgico por parte de otras celebridades. El cantante Carlos Baute, visiblemente conmovido en un video trasnochado, calificó el evento como el "regalo de Navidad" que tanto esperaban los venezolanos. "Al fin, el señor Trump confirmó que atrapó al sátrapa. Enhorabuena", exclamó el artista de 51 años, uniendo su voz a la de millones de migrantes.

En la esfera digital, el comediante e influencer Marko personificó la euforia desmedida de las plataformas. Con un mensaje cargado de adrenalina, confirmó a sus seguidores que "el día llegó", desatando una ola de interacciones que posicionaron el suceso como la tendencia número uno a nivel mundial.