VIDEOS: momento exacto de los bombardeos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro

En un giro histórico que sacudió el mundo, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una intervención militar de gran escala en Venezuela. Según confirmó el presidente Donald Trump a través de su plataforma Truth Social, el operativo culminó con la captura exitosa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del territorio venezolano.

La noticia se produce tras una madrugada de máxima tensión, marcada por una serie de detonaciones que estremecieron diversos puntos estratégicos del país sudamericano este sábado 3 de enero.

Estados Unidos logró capturar a Nicolás Maduro

Durante las primeras horas de este sábado 3 de enero, equipos periodísticos de CNN, reportaron múltiples explosiones en sectores clave de Caracas.

El estruendo de los bombardeos fue seguido por un apagón masivo que dejó a gran parte de la capital venezolana en la oscuridad, dificultando la obtención de información en tiempo real mientras se desarrollaba la incursión aérea.

Antes de su detención, el régimen de Maduro calificó estas acciones como una "agresión militar" injustificada. En un último intento por retomar el control, el venezolano llegó a firmar un decreto de estado de emergencia, ordenando la activación de los protocolos de defensa nacional.

Sin embargo, la celeridad de la operación estadounidense, descrita por Trump como una acción conjunta con las fuerzas del orden de EE. UU., neutralizó la respuesta local en cuestión de horas.

Donald Trump se pronunció acerca de la captura de Nicolás Maduro

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió en Truth Social.

Este evento marca un hito sin precedentes en las relaciones interamericanas, dejando a la comunidad internacional a la espera de las implicaciones políticas que esta operación histórica tendrá para el futuro de Venezuela y la estabilidad de la región.