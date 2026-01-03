CANAL RCN
Internacional Video

VIDEOS: momento exacto de los bombardeos en Caracas para capturar a Nicolás Maduro

Helicópteros de EE. UU. sobrevolaron Caracas para capturar a Nicolás Maduro: videos de los bombardeos.

Noticias RCN

enero 03 de 2026
07:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un giro histórico que sacudió el mundo, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una intervención militar de gran escala en Venezuela. Según confirmó el presidente Donald Trump a través de su plataforma Truth Social, el operativo culminó con la captura exitosa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes habrían sido trasladados fuera del territorio venezolano.

🔴 EN VIVO: minuto a minuto de la caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU. en Venezuela
RELACIONADO

🔴 EN VIVO: minuto a minuto de la caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU. en Venezuela

La noticia se produce tras una madrugada de máxima tensión, marcada por una serie de detonaciones que estremecieron diversos puntos estratégicos del país sudamericano este sábado 3 de enero.

Estados Unidos logró capturar a Nicolás Maduro

Durante las primeras horas de este sábado 3 de enero, equipos periodísticos de CNN, reportaron múltiples explosiones en sectores clave de Caracas.

El estruendo de los bombardeos fue seguido por un apagón masivo que dejó a gran parte de la capital venezolana en la oscuridad, dificultando la obtención de información en tiempo real mientras se desarrollaba la incursión aérea.

Nicolás Maduro capturado y sacado de Venezuela junto a su esposa, confirmó Estados Unidos
RELACIONADO

Nicolás Maduro capturado y sacado de Venezuela junto a su esposa, confirmó Estados Unidos

Antes de su detención, el régimen de Maduro calificó estas acciones como una "agresión militar" injustificada. En un último intento por retomar el control, el venezolano llegó a firmar un decreto de estado de emergencia, ordenando la activación de los protocolos de defensa nacional.

Sin embargo, la celeridad de la operación estadounidense, descrita por Trump como una acción conjunta con las fuerzas del orden de EE. UU., neutralizó la respuesta local en cuestión de horas.

Donald Trump se pronunció acerca de la captura de Nicolás Maduro

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió en Truth Social.

Estas serían las zonas que están siendo bombardeadas en Venezuela
RELACIONADO

Estas serían las zonas que están siendo bombardeadas en Venezuela

Este evento marca un hito sin precedentes en las relaciones interamericanas, dejando a la comunidad internacional a la espera de las implicaciones políticas que esta operación histórica tendrá para el futuro de Venezuela y la estabilidad de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Atención | Nicolás Maduro y su esposa ya fueron imputados en Nueva York

Venezuela

🔴 EN VIVO: minuto a minuto de la caída de Nicolás Maduro tras operación militar de EE.UU. en Venezuela

Venezuela

El mundo reacciona a la captura de Nicolás Maduro

Otras Noticias

Venezuela

Colombia despliega la fuerza pública en la frontera con Venezuela tras operación de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro confirmó que además fue desplegada fuerza asistencial en caso de que haya entrada masiva de refugiados.

Fútbol Profesional Colombiano

Exjugador de Millonarios se fue con todo contra el club embajador: "no hice nada"

El jugador dejó el club tras su falta de minutos en 2025.

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 2 de enero de 2026: último sorteo

Cuidado personal

Estrés y monotonía: cómo evitar sentirse mal al volver a la rutina, según expertos

Andrea Valdiri

Tristeza en la familia de Andrea Valdiri: el luto que conmocionó a sus seguidores