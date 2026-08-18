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Fanático le pidió matrimonio a Karol G en medio de su concierto y esto respondió ella

La antioqueña sorprendió con su reacción durante la más reciente presentación en Los Ángeles.

Foto: AFP
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Noticias RCN

agosto 18 de 2026
08:21 a. m.
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Carolina Giraldo se encuentra viajando por el mundo con su gira internacional por lo que la antioqueña ha aprovechado la masiva asistencia a sus conciertos para solicitar ayudas que posteriormente serán dirigidas a los más afectados por el terremoto en Colombia.

Sin embargo, sus shows no han pasado desapercibido ya que dicho espacio también le ha permitido interactuar con varios de sus fanáticos que han llegado a hacerle polémicas propuestas virales en redes sociales.

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Fanático le pidió matrimonio a Karol G en pleno concierto

Carolina ha reinventado su performance con el avance de su gira con la que ya ha visitado varias ciudades. Por esto, y tras el lanzamiento de su nuevo disco ‘No me arrepiento de sentir tanto’, ahora su espectáculo tiene nuevos segmentos, más canciones y nuevas interacciones con su público.

Su tercer concierto en Los Ángeles también ha generado amplios comentarios en redes sociales ya que la mujer vivió un inesperado momento a minutos de finalizar su presentación. Mientras se encontraba en el escenario se percató de que un hombre dentro del público le tenía una propuesta diferente.

Por esto, decidió bajar de la tarima para acercarse al hombre, quien llevaba una camiseta con el texto “Karol G, ¿quieres casarte conmigo? Soltero disponible”. Por supuesto, la artista no dudó en referirse al hecho ya que habló con el hombre e intercambió risas y abrazos.

Pese a que le manifestó que necesitaba su camiseta y que merecía un sí como respuesta, Kesta recalcó que actualmente se encuentra soltera, pero no disponible.

“Lo que pasa es que yo creo que no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Pero creo que voy a seguir soltera (...) ahorita no estoy disponible, pero quizá en el futuro”, finalizó.

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Greeicy y Karol G cantan juntas en Los Ángeles

Por otro lado, Greeicy también tuvo la oportunidad de participar junto a Carolina durante su performance ya que se unió a la antioqueña para cantar su colaboración ‘Amiga mía’. Su presentación fue la primera de otras dos que se realizarán los próximos 27 de septiembre y 3 de octubre.

Sin embargo, el momento se llevó la ovación y hasta las lágrimas del público ya que, al finalizar la canción, ambas sostuvieron la bandera de Colombia y se refirieron a la actual situación que se encuentra atravesando el país.

“Gracias por este espacio tan bonito (...) para mí tener en mis manos esta bandera junto a ti. Me da muchísimo sentimiento, muchísimos pensamientos. Hoy me quedo con el orgullo que siento por ti, por la unión, por lo fuertes que somos cuando nos unimos. Hoy nuestro país nos está demostrando la solidaridad y no solamente los colombianos, sino todas las personas en el mundo, los latinos que nos sumamos para juntarnos”, afirmó Greeicy.

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