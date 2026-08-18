Westcol, Yeferson Cossio y más influencers que están en las zonas afectadas tras el terremoto en Colombia

Ya ha transcurrido una semana tras el contundente terremoto que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto y que ha cobrado la vida de más de 280 personas y ha dejado a más de cuatro mil personas heridas en todo el país.

Ante el contundente impacto del desastre, que también ha generado amplias pérdidas económicas, decenas de creadores de contenido y figuras públicas se han sumado para prestar ayudas, hacer presencia en las zonas afectadas y aportar a la recuperación de las víctimas.

Influencers ayudan tras el terremoto en Colombia

Son cientos de críticas las que han recibido decenas de creadores de contenido a quienes se les ha cuestionado su gestión durante la contingencia que se encuentra atravesando el país.

Entre videos, likes, interacciones y otras reacciones en internet, algunos influencers han hecho presencia en varias de las zonas más afectadas para llevar donaciones, víveres, entre otras ayudas a quienes lo perdieron todo.

Este ha sido el caso de Westcol, quien en horas recientes llegó a Buenaventura con kits de alimentos, víveres y más elementos para entregar a los damnificados. Además, el streamer ha puesto a disposición una bodega que se encuentra habilitada las 24 horas para recibir las donaciones que, posteriormente, han sido distribuidas a las zonas damnificadas.

A los aportes del antioqueño también se ha sumado la masiva campaña que lideró, en redes sociales, al contar con el acompañamiento de figuras globales como Ibai, Arcángel, Nicky Jam, Mike Towers, Farruko, Ozuna, Juan Fernando Quintero, Beéle, Bizarrap, Duki, Niko Williams, Tito el Bambino, entre otras celebridades, para incentivar las donaciones desde el exterior.

Yeferson Cossio también se ha sumado a estas ayudas ya que el hombre actualmente se encuentra haciendo presencia en Chocó para apoyar a las víctimas, acompañar a los afectados y compartir pequeños espacios de recreación con música.

Juanda y El Brayan también se han sumado a las labores de dar voz a los afectados en Chocó, junto a la presentadora Rossy Lemos, en donde se han dedicado a repartir ayudas, visibilizar las historias de los más afectados por el terremoto y ayudar a los animales de la zona.

Camilo Triana, Julián Pinilla, Sebastián Romero, Zion Wang, Martin Barriga, Don Oráculo, Gongorita, Luisa López, La Liendra, entre otros, también se han unido para recolectar ayudas desde la capital y llevarlas a las zonas del desastre.

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Número de afectados por el terremoto en Colombia

Según el presidente Abelardo de la Espriella, durante su primera alocución, el terremoto generó afectaciones en 450 municipios de 15 departamentos, ya hay 289 fallecidos, 4.187 heridos, 143 desaparecidos, más de 128.328 familias afectadas, 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 viviendas averiadas.

Así mismo, se reportaron daños en 285 centros de salud y en más de 2.838 establecimientos educativos.