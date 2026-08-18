Video de Yeferson Cossio utilizando un arma de la Policía generó polémica

Un video que circula en redes sociales muestra a Yeferson Cossio manipulando un arma de dotación de la Policía Nacional durante las labores de atención a la emergencia en el Chocó. Las imágenes generaron cuestionamientos sobre por qué el influenciador tuvo acceso al arma y sobre la actuación de los uniformados presentes.

Video de Yeferson Cossio con un arma de la Policía Nacional

En la grabación se observa a Cossio sosteniendo y manipulando un arma de fuego de uso oficial mientras se encuentra junto a integrantes de la Policía Nacional.

El creador de contenido aparece incluso realizando movimientos al ritmo de un baile con el arma en sus manos. Posteriormente, se la entrega a una uniformada que se encontraba en el lugar.

Otro momento que llamó la atención ocurre después, cuando uno de los policías se acerca a Cossio y le pide tomarse una fotografía con él.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y provocaron críticas de usuarios que cuestionaron que un civil tuviera en sus manos un elemento perteneciente a la dotación oficial de la Policía.

¿Por qué generó críticas el video de Yeferson Cossio?

La controversia se concentra principalmente en el manejo de un arma oficial en medio de una emergencia y en la conducta que se observa durante la grabación.

Algunos usuarios consideraron que la situación representa un manejo inadecuado de elementos de dotación de la Fuerza Pública y cuestionaron tanto a Cossio como a los policías que aparecen en las imágenes.

Otros cuestionaron que un elemento destinado a labores de seguridad terminara siendo utilizado en una situación que, según las imágenes, tenía un componente de entretenimiento.

El episodio ocurre mientras diferentes organismos y ciudadanos participan en las labores de ayuda a las comunidades afectadas por la emergencia en el Chocó, contexto en el que la presencia de integrantes de la Fuerza Pública tiene como objetivo apoyar las operaciones de atención y seguridad.

Tras volverse viral este video, los usuarios en las redes sociales mencionaron: "Si la justicia aplica para todos, se le puede ir hondo por porte ilegal de armas de fuego de uso privado, y a los uniformados también puede pagar cárcel por poner en riesgo la seguridad de los presentes", "tomar las armas de la República para hacer show farandulero y menos aún, imprimirle vulgaridad a los bienes del Estado, concebidas para la protección del pueblo, merece cárcel, sobre todo para esos policías", "Colombia perdió todo el valor como sociedad y nación, nada que hacer. Somos un estado fallido", fueron algunos de los comentarios apreciados.