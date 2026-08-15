Karol G lanza fondo millonario para damnificados por los terremoto en Colombia

La estrella colombiana Karol G encendió las alarmas de solidaridad internacional este viernes durante su concierto en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles. En medio del inicio de una fase renovada de su gira mundial Viajando por el mundo Tropitour, la artista antioqueña anunció la creación de un fondo de alivio destinado exclusivamente a la reconstrucción y asistencia de los miles de damnificados que dejaron los recientes terremotos devastadores en Venezuela y Colombia.

Conmovida ante miles de espectadores, la intérprete de “Latina Foreva” rompió el protocolo del espectáculo para enviar un desgarrador mensaje de empatía hacia ambas naciones latinoamericanas.

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"En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir; se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien", expresó entre aplausos la cantante sobre el escenario.

Así funcionará el fondo para las víctimas de los terremotos

La iniciativa solidaria combina la tecnología con la convocatoria masiva de su público. Durante el evento en California, la organización desplegó códigos QR por todo el recinto para que los asistentes realizaran donaciones económicas directas a través de plataformas digitales seguras.

La propuesta cuenta además con un respaldo de contrapartida: a través de su organización benéfica, la Fundación Con Cora, Karol G se comprometió públicamente a doblar cada dólar aportado por los fanáticos durante sus presentaciones del fin de semana.

La totalidad de los fondos recaudados se destinará de manera inmediata a la reconstrucción de viviendas y estructuras colapsadas en los territorios más golpeados por la emergencia sísmica.

La decisión de la artista surge tras dos sismos catastróficos que sacudieron la región en las últimas semanas. En Venezuela, los terremotos registrados el 24 de junio provocaron graves colapsos de infraestructura, dejando miles de familias afectadas principalmente en sectores de Caracas y La Guaira.

Por su parte, Colombia enfrenta momentos críticos tras el potente sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes 10 de agosto. De acuerdo con reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la tragedia ha dejado cientos de víctimas mortales, miles de heridos y severas pérdidas materiales en múltiples departamentos.

"Por favor no nos abandonemos, acompañémonos, nos necesitamos. Esta vez es Colombia, mi casa; esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos", concluyó Karol G antes de continuar con su repertorio musical.

Además del apoyo financiero, la cantante habilitó recursos en sus plataformas digitales oficiales para ayudar a la localización de personas desaparecidas en la zona del desastre.