‘El Dios del Trap’ regresa a Bogotá: fechas de venta y precios de boletería

Anuel AA regresa a Colombia el próximo sábado 21 de noviembre en el nuevo recinto para conciertos de la capital colombiana, Vive Claro. ‘El Dios del Trap’, como es conocido por muchos de los fanáticos, vuelve a presentarse ante los bogotanos después de su sold out del 24 de octubre del 2025 en el Movistar Arena. Aunque el recinto no está habilitado en un 100%, se espera que el público responda positivamente y se logre una ampliación del aforo.

El artista puertorriqueño es esperado para interpretar éxitos como ‘China’, ‘Secreto’ o ‘Sola’, además de sus recientes éxitos junto al colombiano Blessd, que se ha convertido en su reciente dupla musical y que los asistentes esperan ver como invitado especial. Además, uno de los pioneros del trap pesado está próximo a lanzar su nuevo álbum ‘Real Hasta la Muerte 2’, por lo que el Vive Claro podría escuchar un adelanto del esperado lanzamiento.

Fechas de venta y precios de boletería

La empresa de boletería Ticketmaster será la encargada de gestionar la venta de entradas para el concierto de Anuel AA; la preventa para clientes Claro iniciará el 9 de septiembre a las 10:00 a.m. y se extenderá hasta las 10 de la mañana del 11 de septiembre; la venta general iniciará el viernes 11 de septiembre a las 10:00 a.m. y hasta agotar existencias.

Los precios de las entradas inician desde los $241.000, la más económica en sector preferencial, hasta el $1.040.000 de los palcos para 10 personas, para que los más fanáticos disfruten de la experiencia lo más cerca posible del artista.

Polémicas y éxitos mundiales para el ‘Dios del Trap’

La carrera de Emmanuel, o mundialmente conocido como Anuel AA, ha estado marcada por polémicas en su vida personal, así como por peleas musicales con otros artistas; la más reciente, contra el reggaetonero Arcángel, lanzándose uno al otro las famosas ‘tiraderas’, que son canciones dedicadas a su rival mencionando aspectos negativos de su vida o resaltando los bienes materiales que ha conseguido cada uno.

Además, el artista puertorriqueño tuvo que cumplir una condena de 30 meses por porte ilegal de armas y durante su estadía en prisión escribió el álbum ‘Real Hasta la Muerte’, que lanzó el mismo día que salió en libertad y fue un éxito mundial alcanzando los primeros lugares de las listas más importantes de la música.