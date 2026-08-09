Shakira reveló la lista de artistas que participarán junto a ella en su residencia en España

Shakira está a días de iniciar su primera residencia musical en España, país que la barranquillera eligió por su amplia acogida musical en donde llevará el lema “Es Latina”. Su serie de 12 conciertos, que abarcará cuatro fines de semana, contará con la actuación de un amplio número de invitados dentro de los que se encuentran distintos artistas emergentes.

¿En dónde será la residencia de Shakira?

Las actuaciones dentro del espectáculo contarán con dos escenarios dentro del Macondo Park, en Madrid, un espacio creado especialmente para la actuación de la barranquillera en donde también habrá lugar para un museo en su honor. Estos shows paralelos también tendrán la participación de distintos artistas invitados.

La literatura también será protagonista en este museo ya que la obra de Gabriel García Márquez estará presente, así como otros libros que han inspirado algunas de las composiciones de la cantante.

El show está previsto para el 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 y 28 de septiembre, y el 1, 2 y 3 de octubre. El museo estará abierto de 12:00 p.m. a 12:00 a.m. (hora local), mientras que los conciertos de Shakira están programados de 8:30 p.m. a 11:00 p.m. Esta disponibilidad de horarios permitirá que los asistentes puedan recorrer el museo antes de ingresar al concierto.

Se sabe que al finalizar cada concierto la programación también continuará. Se prevé que los asistentes podrán disfrutar de un carnaval del cual todavía no se conoce mayor información.

Asistentes a la residencia de Shakira

“Solo faltan 10 días. Empieza la cuenta atrás para la residencia europea. Porque España es latina. América es latina. Y quiero celebrar todo ese talento que nos une: los grandes nombres, pero también una nueva generación de artistas jóvenes que está escribiendo lo que viene en la música, la moda, la literatura, la gastronomía y el arte”, aseguró la artista en su Instagram.

De esta manera, la intérprete de ‘Dai Dai compartió el listado completo de algunos de los artistas que compartirán junto a ella durante un mes. Algunos de los cantantes que estarán junto a ella serán: Amaia, Naty Peluso, Louta, Maro, Yerai Cortés, entre otros.

Sin embargo, dentro de los cantantes anunciados se exaltó la presencia de Aria Vega, quien sería, hasta el momento, la única cantante colombiana dentro de los invitados.