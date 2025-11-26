Fátima Bosch, Miss Universo 2025, denuncia constantes amenazas de muerte

Luego de su coronación como Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch ha sido blanco de múltiples comentarios negativos y mensajes intimidantes en redes sociales.

Amenazas que ha recibido Fátima Bosch

El pasado 20 de noviembre, en Tailandia, se eligió a la nueva reina universal. Fátima Bosch, representante de México, obtuvo la corona, pero desde entonces ha estado envuelta en controversias, críticas y acusaciones que han generado un intenso debate público.

A través de sus redes sociales, la mexicana denunció haber recibido amenazas de muerte e insultos tras su victoria.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, expresó.

El mensaje de Fátima Bosch tras las múltiples amenazas

La reina de belleza también cuestionó la intención detrás de estos ataques y aseguró que no permitirá que la intimiden:

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba”, agregó.

Bosch aprovechó la atención para enviar un mensaje de valentía y sororidad, dejando claro que continuará firme en su propósito.

“Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”.